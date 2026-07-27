Netanyahu: Cu acord sau fără acord, Iranul trebuie să renunțe la programul nuclear

Într-un interviu acordat Fox News, Netanyahu a susținut că obiectivul urmărit de președintele american Donald Trump este ca Iranul să fie obligat să renunțe la programul nuclear, indiferent dacă acest lucru se va realiza printr-un acord diplomatic sau prin presiune.

„Cred că acest regim trebuie fie să fie răsturnat, fie suficient de slăbit încât să înțeleagă că trebuie să își încheie programul nuclear și să își schimbe direcția. Asta încearcă să obțină președintele Trump și îl susțin pe deplin. Într-un fel sau altul, ei trebuie să își încheie programul nuclear. Cu un acord sau fără un acord, acest lucru trebuie să înceteze”, a declarat premierul israelian.

Avertisment pentru Teheran

Premierul israelian a transmis și un avertisment direct Iranului, spunând că Israelul este pregătit să răspundă oricărui nou atac, indiferent dacă acesta va fi lansat direct de Teheran sau prin intermediul grupărilor aliate din regiune.„Dacă Iranul atacă Israelul, fie direct, fie prin intermediul aliaților săi, cu rachete balistice, UAV-uri sau drone, va face o greșeală gravă. Răspunsul Israelului va fi foarte, foarte puternic”.

Netanyahu: Hezbollah a fost puternic slăbit

Referindu-se la situația din Liban, Netanyahu a susținut că operațiunile armatei israeliene au redus semnificativ capacitățile Hezbollah și că există o oportunitate pentru stabilizarea relațiilor dintre cele două state.

Potrivit premierului, Israelul și Libanul poartă în prezent discuții directe, cu sprijinul Statelor Unite, iar obiectivele sunt dezarmarea Hezbollah și demilitarizarea sudului Libanului.

Netanyahu susține că slăbirea Hezbollah ar fi redus influența grupării asupra autorităților de la Beirut și s-a declarat optimist că acest context ar putea deschide calea către un nou acord de pace între Israel și un stat arab.

Arabia Saudită, următoarea țintă a Acordurilor Abraham

Netanyahu a declarat că susține condiția stabilită de președintele american Donald Trump potrivit căreia Arabia Saudită ar putea dezvolta un program nuclear exclusiv civil doar în cadrul unui acord de normalizare a relațiilor cu Israelul.

Premierul israelian a insistat că este vorba exclusiv despre un program destinat producerii de energie și cercetării, nu despre unul militar.

„Subliniez: un program nuclear civil. Ultimul lucru pe care ni-l dorim (…) este un program nuclear militar în Arabia Saudită”, a declarat Netanyahu.

„Israelul nu este izolat”

În primul mandat al lui Donald Trump, Israelul a semnat Acordurile Abraham cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan. Acestea au deschis calea normalizării relațiilor diplomatice, economice și de securitate dintre Israel și state arabe, reprezentând cea mai importantă schimbare în relațiile dintre Israel și lumea arabă din ultimele decenii.

Potrivit premierului israelian, extinderea acestor acorduri la Arabia Saudită ar reprezenta o realizare istorică. Netanyahu s-a declarat încrezător că acest lucru este posibil:„Am încheiat patru acorduri de pace între Israel și state arabe, mediate de președintele Trump. A fost o realizare istorică și, desigur, ne-am bucura dacă am putea extinde acest lucru la Arabia Saudită și la alte țări”.

Întrebat ce alte state arabe ar putea adera la Acordurile Abraham, premierul israelian a refuzat să le numească, argumentând că nu dorește să afecteze negocierile aflate în desfășurare.

„Toată lumea spune că Israelul este izolat, dar nu este. Avem contacte cu multe state arabe din Orientul Mijlociu. Nu vreau însă să le numesc, pentru că nu vreau să reduc șansele acestor demersuri”, a precizat Netanyahu.

Miza diplomatică a Acordurilor Abraham

Subiectul are o miză strategică majoră pentru administrația Trump. Washingtonul încearcă de mai mulți ani să obțină recunoașterea oficială a Israelului de către Arabia Saudită, considerată cea mai influentă putere arabă și custodele celor mai importante locuri sfinte ale islamului. Un astfel de pas ar presupune normalizarea relațiilor dintre cele două state în cadrul Acordurilor Abraham, inițiativa lansată în 2020 prin care Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan au stabilit relații diplomatice cu Israelul.

În prezent, Arabia Saudită se numără printre statele arabe care nu recunosc oficial statul Israel și nu au relații diplomatice cu acesta.

Netanyahu, îngrijorat de scăderea sprijinului pentru Israel în SUA

Totodată, Netanyahu și-a exprimat îngrijorarea față de diminuarea sprijinului bipartizan pentru Israel în Statele Unite și față de creșterea antisemitismului. „Sprijinul bipartizan pentru Israel este foarte important pentru noi”, a declarat Netanyahu, subliniind că susținerea atât din partea republicanilor, cât și a democraților este esențială pentru relația dintre cele două țări.

Potrivit premierului, unii dintre politicienii democrați evită să își exprime public sprijinul pentru Israel de teama intimidării din partea aripii radicale a partidului. Câțiva congresmeni i-ar fi mărturisit în privat acest aspect.

„Sunt foarte îngrijorat. Unii mi-au spus în privat, iar unul chiar și public, că le este teamă să vorbească, să nu fie atacați sau intimidați de această aripă radicală. Cred că acest lucru ar trebui să îi îngrijoreze pe toți americanii. Nu vrem ca legislatorii să își schimbe pozițiile din cauza intimidării”, a declarat Netanyahu.