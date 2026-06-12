Împușcături în Texas. Zeci de focuri de armă au fost trase și sunt mai multe victime

Zeci de focuri de armă s-au auzit vineri dimineață (ora locală) în Midland, Texas. Potrivit Al Jazeera, cel puțin o persoană a murit și nouă au fost spitalizate într-un atac armat. Autoritățile locale spun că presupusul atacator a murit în timpul unei confruntări cu polițiștii.

Martorii estimează că au fost cel puțin 40 de focuri de armă. Agresorul s-a baricadat într-o clădire timp de câteva ore.

Măsuri ample de securitate

Zona rămâne izolată din motive de siguranță. De asemenea, mai multe drumuri au fost închise, dar nu se știe dacă polițiștii caută alți suspecți.

Reprezentanții Spitalul Memorial Midland au anunțat că patru victime sunt supuse unor intervenții chirurgicale, iar alte cinci sunt în stare stabilă.