Focuri de armă în Lupeni, județul Hunedoara. Patru persoane, rănite | UPDATE: Agresorul a fost prins

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Polițiștii hunedoreni au reușit să îl depisteze, la scurt timp după producerea incidentului, pe bărbatul suspectat că a rănit patru persoane prin folosirea unei arme, în municipiul Lupeni.

Potrivit autorităților, intervenția rapidă și coordonată a contribuit la limitarea riscurilor și la identificarea suspectului într-un timp scurt. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 48 de ani, domiciliat în județul Galați, găsit într-o zonă împădurită. Acesta se află acum în custodia polițiștilor pentru audieri.

Operațiunea s-a desfășurat în sistem integrat, cu participarea efectivelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara și a luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Hunedoara.

De asemenea, autoritățile au solicitat sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara, al IPJ Gorj, al Inspectoratului General de Aviație al MAI, precum și al grupelor canine din cadrul Centrului Chinologic Sibiu, IPJ Gorj și IJJ Hunedoara.

Anchetatorii au precizat că pe numele suspectului erau emise două ordine de protecție de către Judecătoria Petroșani, ambele aflate în vigoare. În niciunul dintre cazuri nu fusese dispusă montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare. Totodată, polițiștii aveau în lucru trei mape privind supravegherea stării conflictuale, iar victimele erau monitorizate periodic, conform procedurilor legale.

UPDATE

Bărbatul, care era căutat de polițiști, a fost prins în scurt timp. El va fi dus la audieri la Poliția Lupeni. Primele informații arată că el ar fi încercat să se răzbune pe fosta iubită și pe familia acesteia.

A fost deschis dosar de cercetare penală, urmând a fi dispuse măsurile legale în consecință, sub coordonarea procurorului.

Presa locală arată că agresorul ar fi tras mai multe focuri de armă asupra fostei iubite şi familiei acesteia.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

IPJ Hunedoara anunță că politiștii au fost sesizați duminică despre faptul că un bărbat ar fi tras focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni.

La fața locului intervin echipaje de poliție, echipaje SMURD și ale altor structuri specializate, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei.

S-a intervenit cu două ambulanțe SMURD și cu o autospecială pentru transport victime multiple.

Din primele informații, patru victime au fost transportate la spital.

Intervenția este în desfășurare.

„Politiştii din municipiul Lupeni au fost sesizati, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un barbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de poliţie, alături de echipajele SMURD şi alte structuri specializate de intervenţie, care au contribuit la acordarea asistenţei medicale şi la securizarea zonei”, a transmis IPJ Hunedoara.

Potrivit surselor din Poliția, patru victime au fost transportate la spital prezentând plăgi prin împuşcare în zona toracelui.