Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în SUA. Care sunt acuzațiile

Fostul președinte cubanez Raul Castro a fost pus sub acuzare în Statele Unite, a anunțat miercuri un oficial de rang înalt din administrația Trump, o mișcare care marchează o escaladare a campaniei de presiune a Washingtonului împotriva guvernului comunist al insulei caraibiene, anunță Reuters.

Punerea sub acuzare vine în contextul în care președintele american Donald Trump a insistat pentru o schimbare de regim în Cuba, unde comuniștii lui Castro sunt la conducere de când regretatul său frate, Fidel Castro, a condus o revoluție în 1959.

Mișcarea reprezintă cel mai recent exemplu în care Departamentul de Justiție al lui Trump folosește urmărirea penală pentru a-și viza adversarii politici din țară și din străinătate. Din punct de vedere istoric, inculparea liderilor străini de către SUA este rară.

SUA au impus efectiv o blocadă asupra Cubei, amenințând cu sancțiuni țările care îi furnizează combustibil, declanșând pene de curent și exacerbând cea mai gravă criză din ultimele decenii.

Castro, în vârstă de 94 de ani, a fost ministrul apărării al Cubei înainte de a prelua președinția în 2008, după ce fratele său s-a îmbolnăvit. Fidel a murit în 2016.

Raul Castro a demisionat din funcția de președinte în 2018, dar rămâne o figură puternică în politica cubaneză.