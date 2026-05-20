Încă un candidat la Președinția Franței, anchetat penal. Problema: două statuete ale lui Napoleon

Pe19 mai 2026, Parchetul Național Financiar al Franței (PNF) a deschis o anchetă preliminară, pe baza informațiilor aduse la cunoștință, cu privire la „acuzațiile de recepționare de fonduri publice furate și toate infracțiunile conexe”, se arată într-un comunicat.

„Această anchetă se referă la circumstanțele în care o statuetă și un bust ar fi fost date lui Dominique de Villepin, pe vremea când acesta era ministru al Afacerilor Externe între 2002 și 2004, și ulterior păstrate de acesta.”

Dominique de Villepin, fost prim-ministru francez despre care se așteaptă să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, ar fi primit între 2002 și 2004, în timpul mandatului său de diplomat principal al Franței, două statuete cadou.

De Villepin este cel mai bine cunoscut pentru discursul său pasionat din 2003 la Națiunile Unite, în care s-a pronunțat împotriva intervenției militare din Irak înaintea invaziei Statelor Unite.

Două statuete ale lui Napoleon

Un reportaj difuzat luna trecută la televiziunea publică franceză susținea că De Villepin a primit două statuete ale lui Napoleon, în valoare de mii de euro, de la Robert Bourgi, un lobbyist francez care a lucrat îndeaproape cu oficiali africani în fostele colonii franceze.

Una dintre piese i-ar fi fost dată lui Bourgi de Blaise Compaoré, care a fost președintele Burkina Faso între 1991 și 2010. Bourgi ar fi primit-o pe cealaltă de la omul de afaceri italian Gian Angelo Perrucci.

„Procurorii financiari nu vor avea nicio problemă să ajungă la rădăcina acestui caz, iar Dominique de Villepin este calm și gata să coopereze cu ancheta”, a declarat un membru al echipei fostului ministru de externe.

La începutul acestei luni, de Villepin a declarat că acceptarea cadourilor de la Bourgi a fost o „greșeală”, dar a minimalizat importanța acuzațiilor.

După o lungă absență din politica internă, în urma eșecului candidaturii prezidențiale din 2012, de Villepin și-a lansat anul trecut propriul partid politic, Franța Umanistă. De atunci, el a pus bazele cursei de anul viitor pentru a-l înlocui pe actualul președinte Emmanuel Macron.

Bărbatul în vârstă de 72 de ani a ocupat anterior funcțiile de șef de cabinet, ministru de externe, ministru de interne și prim-ministru în timpul mandatului președintelui conservator Jacques Chirac.

Alți doi candidați la Președinție investigați

De Villepin nu este singurul candidat la președinție aflat sub controlul sistemului judiciar francez.

Parchetul financiar a anunțat marți că Edouard Philippe, primarul de centru-dreapta al orașului Le Havre și unul dintre principalii candidați pentru 2027, este, de asemenea, investigat pentru acuzații de infracțiuni financiare. Philippe va coopera pe deplin în cadrul anchetei, a declarat marți un oficial local legat de acesta.

Pe 7 mai 2026, Parchetul European a anunțat că investighează o presupusă fraudă finanțată din fonduri europene care implică Mitingul Național și pe Jordan Bardella în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022. Ancheta are loc în urma unei plângeri care viza programe de formare media, presupus finanțate de Adunarea Națională (RN) cu granturi europene. Partidul a negat aceste acuzații într-un comunicat publicat joi.