Un post de radio local englez a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Pe cine a dat vina

Radio Caroline „a avut plăcerea de a transmite mesajul de Crăciun al Majestății Sale Regina (Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie 2022), și acum pe cel al Regelui, și sperăm să continuăm să facem acest lucru mulți ani de acum înainte”, a scris directorul.
După ce și-a dat seama de greșeală, postul de radio, creat în 1964, și-a cerut scuze în direct, apoi pe rețelele de socializare, regelui și ascultătorilor „pentru inconvenientele cauzate”.
Carol al III-lea se afla în vizită în Irlanda de Nord marți după-amiază, când Radio Caroline a anunțat din greșeală moartea sa. Regele, în vârstă de 77 de ani, este încă tratat pentru cancer , situație dezvăluită în februarie 2024.