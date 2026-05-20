Un post de radio local englez a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Pe cine a dat vina

După ce a anunțat din greșeală moartea regelui britanic în vârstă de 77 de ani, Radio Caroline, un post de radio din sud-estul Angliei, și-a cerut miercuri scuze monarhului. Jurnaliștii au dat vina pe o defecțiune a computerului.

„Procedura «Monarh» – pe care toate posturile de radio britanice o mențin pregătită, sperând să nu fie nevoite să o folosească niciodată – a fost declanșată din greșeală marți după-amiază, anunțând în mod eronat moartea Majestății Sale Regele”, a scris Peter Moore, directorul Radio Caroline, pe Facebook.

El a dat vina pe „o eroare informatică care a avut loc în studioul principal de știri”.