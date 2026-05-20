Prima pagină » Știrile zilei » Locuitorii de pe coasta Amalfi vor să interzică turiștilor să coboare din navele de croazieră

Locuitorii de pe coasta Amalfi vor să interzică turiștilor să coboare din navele de croazieră

Locuitorii cer interzicerea debarcării navelor de croazieră pe coasta amalfitană.În unele zile, străzile înguste ale orășelelor de pe Coasta Amalfi sunt practic impracticabile. Turiștii sunt înghesuiți umăr la umăr, iar drumurile sunt complet aglomerate. Acum, regiunea cere măsuri drastice.
Locuitorii de pe coasta Amalfi vor să interzică turiștilor să coboare din navele de croazieră
Sorina Matei
20 mai 2026, 19:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Locuitorii de pe coasta Amalfi din Italia solicită limitarea fluxului de turiști de pe navele de croazieră. În orașele mici din regiune, inclusiv Praiano, străzile înguste sunt aglomerate în zilele de vârf, iar autoritățile locale spun tot mai des că coasta pur și simplu nu poate face față unui asemenea aflux.

Coasta Amalfi

Politicianul și proprietarul hotelului Grand Hotel Tritone, Salvatore Galliano, a declarat pentru The Telegraph că regiunea are nevoie de măsuri drastice.

„Avem nevoie de o regulă care să interzică pasagerilor să părăsească navele de croazieră și să coboare pe uscat”, a spus el.

Conform lui, astfel de turiști vin adesea pentru câteva ore, cumpără suveniruri ieftine și nu cheltuiesc aproape niciun ban în regiune, însă îi șterg pe clienții care stau la hotel.

Industria croazierelor se opune interdicției. Asociația Internațională a Liniilor de Croazieră susține că acest sector aduce economiei Italiei un profit anual de 7,3 miliarde de euro și asigură peste 100.000 de locuri de muncă.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul Guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia