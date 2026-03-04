Prima pagină » Știrile zilei » NYTimes: Cum a ajuns războiul din Iran să sufoce producția mondială de petrol și gaze. Navele au ajuns să își falsifice locațiile, ce efecte sunt

Jurnaliștii de la The New York Times prezintă astăzi, într-o amplă analiză, situația dificilă din Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran. Navele care operează mai multe industrii cheie mondiale sunt blocate, unele au ajuns să își falsifice locațiile, companiile de asigurări cresc prețurile din cauza conflictului militar, firmele își protejează echipajele și încărcătura. Efectele blocajului cauzat de război sunt pe întreaga economie mondială.
Sorina Matei
04 mart. 2026, 11:39, Știri externe

În fiecare zi, aproximativ 80 de nave de petrol și hidrocarburi trec de obicei prin Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă extrem de îngustă de pe coasta de sud a Iranului care transportă o cincime din petrolul mondial și o cantitate semnificativă de gaze naturale, relatează jurnaliștii de la The New York Times.

Luni, doar două petroliere par să fi traversat strâmtoarea, potrivit unei analize a activității maritime realizate de New York Times, o firmă de date din industrie, Kpler. De atunci, a trecut un singur petrolier.

„Este o închidere de facto”, a declarat Dan Pickering, director de investiții la Pickering Energy Partners, o firmă de servicii financiare din Houston. „Există un număr semnificativ de nave de o parte și de alta a strâmtorii, dar nimeni nu este dispus să treacă prin ea.”

Petrolierele au stat departe de Ormuz, după ce sâmbătă au început atacurile împotriva Iranului. Republica islamică controlează strâmtoarea.

Grafică NYTimes

Cresc prețurile, crește inflația

Un conflict prelungit ar putea avea efecte asupra economiei globale, amenințând aprovizionarea cu energie a țărilor de la jumătatea lumii și alimentând inflația.

Prețurile internaționale ale petrolului au crescut cu 12% de la începutul luptelor, tranzacționându-se marți la aproximativ 81 de dolari pe baril, iar prețurile gazelor naturale au crescut vertiginos în Europa și Asia.

Un înalt oficial militar iranian a amenințat luni că va „da foc” oricăror nave care trec prin Strâmtare. Navele din regiune au fost deja atacate . Mai multe instalații petroliere și gaziere au fost, de asemenea, lovite sau afectate de bombardamentele din apropiere, deși pagubele nu păreau inițial a fi catastrofale.

Un incendiu a izbucnit marți și la un important centru energetic din Fujairah, Emiratele Arabe Unite, din cauza resturilor unei drone doborâte, au anunțat autoritățile. Luni, Qatarul a oprit producția de gaze naturale lichefiate, sau combustibil răcit pentru a putea fi transportat pe nave, după atacuri asupra instalațiilor sale.

Cu cât navele sunt blocate mai mult, cu atât cresc mai mult prețurile

Reducerea bruscă a traficului de petroliere reduce aprovizionarea cu petrol și gaze către piețele mondiale, împingând în sus prețurile pentru ambele mărfuri. Și cu cât navele stau mai mult departe de Strâmtoarea Ormuz, cu atât mai puțin petrol și gaze ies în lume, ceea ce ar putea crește și mai mult prețurile.

Companiile de transport maritim și-au oprit navele petroliere . Companiile vor să-și protejeze echipajele, încărcătura iar firmele de asigurări percep taxe mult mai mari pentru a acoperi navele din zona de conflict.

Marți, președintele Trump a declarat că „dacă este necesar”, Marina SUA va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoare. El a spus și că o agenție guvernamentală americană va începe să ofere „asigurare de risc politic” companiilor de transport maritim din zonă.

Alte producții cheie traversează Ormuz. Navele au ajuns să își falsifice locațiile

Pe lângă petroliere, alte nave mari trec în mod regulat prin strâmtoare, inclusiv nave transportatoare de mașini și nave container. În condiții normale, aproape 160 de nave traversează strâmtoarea în fiecare zi.

Unele nave din regiune opresc dispozitivele care le transmit pozițiile, în timp ce altele transmit locații false, ceea ce face dificilă oferirea unei imagini complete a traficului din strâmtoare.

Shiva este un petrolier de mici dimensiuni care și-a falsificat în mod repetat locația, potrivit TankerTrackers.com , firma care urmărește transporturile globale de petrol. Este suspectat că transportă petrol iranian sancționat, potrivit lui Kpler. Shiva a fost unul dintre cele două petroliere care au traversat strâmtoarea luni.

Petrolul și gazele care circulă de obicei prin strâmtoare provin din țări producătoare mari precum Arabia Saudită, Irak, Iran și Emiratele Arabe Unite și sunt exportate în întreaga lume.

80% ajunge în Asia

În 2024, peste 80% din petrolul și gazele transportate prin Strâmtoarea Ormuz a ajuns în Asia.

China, India, Japonia și Coreea de Sud au fost principalii importatori, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA.

Țările au rezerve de energie care le-ar putea ajunge în lunile următoare, dar o închidere continuă a strâmtorii ar putea dăuna economiilor lor.

Mai multe perturbări majore au afectat lanțurile de aprovizionare în ultimii ani, dar blocajul petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz ar putea avea un impact nemaiîntâlnit până acum.

