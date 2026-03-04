Comisia Europeană îl atacă pe Donald Trump, după amenințările asupra Spaniei și avertizează: „Suntem pregătiți să acționăm”

Printr-o declarație făcută de Olof Gill, Comisia Europeană subliniază că SUA trebuie „să respecte angajamentele asumate” în acordul comercial semnat cu UE vara trecută și își reiterează sprijinul pentru Sánchez.

„Comisia va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem pe deplin solidari cu toate statele membre și cu toți cetățenii lor și, prin intermediul politicii noastre comerciale comune, suntem pregătiți să acționăm, dacă este necesar, pentru a proteja interesele UE”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț, Olof Gill.

Uniunea Europeană spune că declarațiile SUA reprezintă o „amenințare comercială din partea președintelui Trump”.

„UE și Statele Unite au încheiat un acord comercial important anul trecut . Comisia Europeană se așteaptă ca Statele Unite să respecte pe deplin angajamentele asumate în Declarația noastră comună”, se arată în mod specific în declarație.

Executivul condus de Ursula von der Leyen adaugă că „ este mai important ca niciodată ” să se protejeze comerțul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, deoarece acesta este „profund integrat”, „reciproc avantajos” și „în mod clar în interesul ambelor părți”.

UE continuă să își onoreze partea sa din acordul respectiv, permițând multor bunuri americane să intre în bloc fără taxe vamale, chiar dacă Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele de 15% impuse de Trump asupra bunurilor UE au fost ilegale.

Vom continua să apărăm relații comerciale transatlantice stabile, previzibile și reciproc avantajoase, în beneficiul tuturor”, conchide textul.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus ieri, că întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce premierul Pedro Sanchez a refuzat să pună la dispoziție bazele militare pentru atacarea Iranului. Într-o declarație făcută astăzi, premierul Spaniei a spus că poziția Guvernului de la Madrid este „Nu războiului”.