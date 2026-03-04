Prima pagină » Știrile zilei » Comisia Europeană îl atacă pe Donald Trump, după amenințările asupra Spaniei și avertizează: „Suntem pregătiți să acționăm”

UE ripostează miercuri la amenințările lui Donald Trump de a opri toate schimburile comerciale cu Spania, după decizia premierului Pedro Sanchez de a nu permite SUA să își folosească bazele militare pentru misiuni de bombardament asupra Iranului.
Comisia Europeană îl atacă pe Donald Trump, după amenințările asupra Spaniei și avertizează: „Suntem pregătiți să acționăm”
Sorina Matei
04 mart. 2026, 12:32, Știri externe

Printr-o declarație făcută de Olof Gill, Comisia Europeană subliniază că SUA trebuie „să respecte angajamentele asumate” în acordul comercial semnat cu UE vara trecută și își reiterează sprijinul pentru Sánchez.

„Comisia va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem pe deplin solidari cu toate statele membre și cu toți cetățenii lor și, prin intermediul politicii noastre comerciale comune, suntem pregătiți să acționăm, dacă este necesar, pentru a proteja interesele UE”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru comerț, Olof Gill.

Uniunea Europeană spune că declarațiile SUA reprezintă o „amenințare comercială din partea președintelui Trump”.

„UE și Statele Unite au încheiat un acord comercial important anul trecut . Comisia Europeană se așteaptă ca Statele Unite să respecte pe deplin angajamentele asumate în Declarația noastră comună”, se arată în mod specific în declarație.

Executivul condus de Ursula von der Leyen adaugă că „ este mai important ca niciodată ” să se protejeze comerțul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, deoarece acesta este „profund integrat”, „reciproc avantajos” și „în mod clar în interesul ambelor părți”.

Comerțul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite este profund integrat și reciproc avantajos.

Protejarea acestei relații, în special într-o perioadă de perturbări globale, este mai importantă ca niciodată și, în mod evident, în interesul ambelor părți.

UE și Statele Unite au încheiat anul trecut un acord comercial important. Comisia Europeană se așteaptă ca Statele Unite să își onoreze pe deplin angajamentele asumate în declarația comună din augustul trecut.

UE continuă să își onoreze partea sa din acordul respectiv, permițând multor bunuri americane să intre în bloc fără taxe vamale, chiar dacă Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele de 15% impuse de Trump asupra bunurilor UE au fost ilegale.

Vom continua să apărăm relații comerciale transatlantice stabile, previzibile și reciproc avantajoase, în beneficiul tuturor”, conchide textul.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus ieri, că întrerupe relațiile comerciale cu Spania după ce premierul Pedro Sanchez a refuzat să pună la dispoziție bazele militare pentru atacarea Iranului. Într-o declarație făcută astăzi, premierul Spaniei a spus că poziția Guvernului de la Madrid este „Nu războiului”.

