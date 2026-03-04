Prima pagină » Știri externe » Blocată în Dubai din cauza războiului, o femeie a reușit să ajungă acasă pentru a dona măduvă tatălui bolnav

O femeie stabilită în Australia, singurul donator compatibil pentru tatăl său bolnav de leucemie, a rămas blocată în Dubai din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. S-a întors în Italia în ultimul moment.
Femeia plecase din Australia împreună cu soțul ei, spre Italia, pentru a dona măduvă osoasă tatălui său, relatează Il Fatto Quotidiano.

Bărbatul, originar din Piacenza, suferea de leucemie acută și aștepta un transplant urgent. Cuplul s-a oprit în Dubai pentru o escală tehnică obișnuită.

Între timp, escaladarea militară din Orientul Mijlociu a dus la închiderea aeroportului și anularea majorității zborurilor.

Timp de mai multe zile, familia a trăit în incertitudine. Se căutau soluții alternative pentru ca femeia să ajungă cât mai repede în Italia și să se supună procedurilor medicale necesare înaintea transplantului.

Zborul de dimineață care a schimbat totul

Momentul decisiv a venit în primele ore ale dimineții. Femeia a reușit să se îmbarce într-un zbor regulat spre Milano. Avionul a aterizat la timp, iar cuplul a continuat drumul spre Piacenza, unde tatăl aștepta internat în spital.

Cazul a atras atenția asupra consecințelor indirecte ale conflictului, care pot pune în pericol situații medicale urgente la mii de kilometri de linia frontului. Donarea de măduvă osoasă poate avea loc în sfârșit, oferindu-i tatălui o șansă reală de vindecare.

