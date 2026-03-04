Prima pagină » Știri externe » Rafinăria Ras Tanura, lovită de un proiectil necunoscut

Ras Tanura, cea mai mare rafinărie națională din Arabia Saudită, dar și un terminal cheie de export de țiței al companiei Saudi Aramco, a fost lovită din nou, miercuri, de un proiectil necunoscut.
04 mart. 2026, 13:22, Știri externe

Potrivit informațiilor furnizate de patru surse citate de Reuters, atacul a venit la două zile după ce, rafinăria a fost închisă în urma unui alt atac cu drone.

Din primele cercetări, rafinăria a fost lovită de o dronă, iar atacul nu a provocat pagube, potrivit declarațiilor date de Ministerul Apărării din Arabia Saudită, citat de agenția de presă de stat.

Potrivit agenției de presă de stat, nu au existat întreruperi în aprovizionare.

Arabia Saudită, dar și alți producători regionali de petrol din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak, nu au mai putut transporta petrol prin Strâmtoarea Hormuz, încă de când SUA și Israelul au lansat primele atacuri asupra Iranului.

Sute de nave au ancorat de ambele părți ale strâmtorii ca măsură de precauție, iar Iranul a declarat că va trage asupra oricărei nave care va încerca să tranziteze acest punct de strangulare a transportului maritim.

Rafinăria din orașul Ras Tanura se află pe coasta de est a Arabiei Saudite, în Golful Persic. Compania Aramco încearcă să redirecționeze o parte din exporturile sale de țiței către Marea Roșie pentru a evita strâmtoarea, potrivit surselor.

Compania nu a răspuns la solicitarea scrisă pentru comentarii, transmisă prin e-mail, notează Reuters.

Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu se află în cea de-a cincea zi de conflict.

