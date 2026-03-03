Prima pagină » Știrile zilei » MAE, despre grupul de elevi blocat în Dubai: Sunt în siguranță. Sunt o prioritate

MAE, despre grupul de elevi blocat în Dubai: Sunt în siguranță. Sunt o prioritate

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat că cei 28 de elevi din județul Vrancea, rămași blocați în Dubai în urma începerii conflictului din Orientul Mijlociu se află printre prioritățile autorităților, punctând că sunt în siguranță.
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
03 mart. 2026, 15:01, Politic

Întrebat despre situația celor 28 de elevi din județul Vrancea care au rămas blocați în Dubai, după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis complet spațiul aerian, Andrei Țărnea a spus: „Este una dintre prioritățile acțiunii consulatele colegilor din Emirate. Țin legătura cu ei, sunt în contact permanent cu însoțitorii lor, sunt în siguranță, sunt bine. Ei sunt într-o stare de spirit bună, sunt cu cei pe care îi cunosc, cu profesorii lor. Deci nu există probleme în acest sens”. 

Acesta a menționat situația dificilă în care se află, susținând că grupul se află printre prioritățile autorităților române. „Sunt într-o zonă în care sunt operațiuni militare active, în care cad rachete și drone, deci nimeni nu poate să spună că e o situație ușoară. Iar numai părinte să nu fi în condițiile în care copiii tăi sunt într-o zonă de război și tu aștepți acasă știri ce se întâmplă cu ei și când se întorc. Deci da, sunt o prioritate și confirm că grupurile de copii fără familie cu ei și persoanele cu probleme medicale sunt prioritatea numărul unu pentru orice evacuare”. â

În paralel, oficialul a mai anunțat că Ministerul poartă discuții cu companiile aeriene pentru rerutarea zborurilor și gestionarea listelor de pasageri blocați în aeroporturile din regiune. 

