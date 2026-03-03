Sfaturile MAE pentru românii care sunt blocați în Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a spus marți ce trebuie să facă românii blocați în țările din orientul Mijlociu după anularea zborurilor.

„Sfatul nostru este: 1. Să se registreze. 2. Să țină legătura cu linile aeriene la care au bilete. Pentru că au obligația să le ofere alte variante, încă o dată, atunci când condițiile de zbor vor permite acest lucru. Și 3. Să se asigure că sunt în siguranță acolo unde sunt”, a spus Andrei Țărnea.

El a fost întrebat cum vor fi aleși cetățenii pentru următoarele zboruri.

„Prioritatea numărul unu este pentru copii care nu sunt însoțiți de familie, în al doilea rând sunt persoane cu patologii și apoi familii cu copii. Deci asta este prioritatea. În rest, pentru ceilalți trebuie gândită o logică care ține cont de mai mulți factori: unde se află geografic, deci cât de repede poți ajunge la un aeroport sau la un loc de evacuare, care sunt condițiile de securitate pe acel traseu, dacă au sau nu bilete la o linie aeriană care are luat zborurile”, a spus Andrei Țărnea.

Români blocați în Asia

Reprezentantul MAE a fost întrebat și despre românii blocați în state din Asia, după anularea zborurilor ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

„Avem un număr de cetățeni români care aveau zboruri care au fost anulate prin țări din Orientul Mijlociu, adesea prin Doha sau Emiratele Arabii Unite, dar și prin alte țări din regiune, și care se află în situația în care avioanele lor nu sunt disponibile, nu există zborurile pe care le-au avut sau urmează să le aibă programate cu escale. Și riscă două lucruri. Unul, să nu aibă cazări. Doi, să depășească condițiile de viză. (…) Deci avem în atenție cetățeni români din aceste spații care ne-au anunțat că sunt acolo, au bilete de avion sau au avut bilete de avion, dar acestea au fost anulate”, a spus el.

Andrei Țărnea susține că responsabilitatea este a liniilor aeriene: „Există zboruri comerciale disponibile din acele țări spre Europa și liniile aeriene sunt obligate să reruteze într-un timp rezonabil și să ofere cazare și sprijin clienților lor, pasagerilor care au rămas fără zboruri. În unele situații acest lucru este imposibil pentru că liniile aeriene respective au avioanele blocate sau circuitul internațional global de aviație este afectat destul de serios în condițiile în care unele dintre linii aeriene din regiune au flote foarte mari”.

Reprezentantul MAE susține că autoritățile continuă dialogul cu țările respective pentru asigurarea cazărilor pentru acești cetățeni și ca liniile aeriene să găsească cât mai rapid soluții alternative pentru ca ei să ajungă în Europa și în România.