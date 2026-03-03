ANPIS: Beneficiile de asistență socială vor fi primite mai devreme în luna martie. Când încep plățile

ANPIS anunță, marți, că beneficiile de asistență socială vor fi primite mai devreme în luna martie. Concret, plățile aferente vor fi efectuate începând de vineri, 6 martie.

„Vineri, 6 martie 2026, vor fi virate în conturile bancare sumele reprezentând: alocația de stat pentru copii pentru peste 3,5 milioane de beneficiari; indemnizația pentru creșterea copilului pentru aproximativ 147 de mii de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru a se ocupa de îngrijirea copilului; stimulentul de inserție pentru peste 73 de mii de părinți care aleg să se întoarcă la serviciu înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului”, se arată în anunțul făcut de ANPIS.

Totodată, instituția precizează că persoanele care au optat pentru primirea acestor beneficii prin mandat poștal, „distribuirea sumelor va începe în data de 10 martie 2026, prin intermediul oficiilor poștale”.

Și beneficiile pentru persoanele cu dizabilități vor fi plătite mai devreme în conturile bancare, începând din 13 martie.

„Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistență socială (alocația lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agențiile teritoriale începând cu 20 martie”, se mai arată în comunicatul emis de ANPIS.

În prezent, în România, aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază de prestații de asistență socială, iar plățile totale se ridică la aproape 2,8 miliarde de lei.