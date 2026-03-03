UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect

Modificarea de ultim moment, înainte de publicarea așteptată miercuri a propunerii pentru o lege denumită oficial Actul UE pentru Accelerarea Industriei, ar reprezenta o lovitură pentru producătorii de oțel cu emisii scăzute de carbon. Aceștia au cerut introducerea etichetei pentru a-și face produsele mai vizibile și mai atractive pentru consumatori, scrie Reuters.

Unele departamente din cadrul Comisiei Europene și-au exprimat însă îngrijorarea că eticheta ar crea o birocrație suplimentară pentru companii, în contextul în care este în curs de elaborare un alt act legislativ al UE privind etichetarea produselor, destinat să abordeze emisiile provenite din oțel, au declarat oficiali europeni pentru Reuters.

Versiuni anterioare ale legii, analizate de Reuters, includeau o etichetă voluntară pentru intensitatea emisiilor oțelului și o metodologie pe care companiile ar fi urmat să o utilizeze pentru calcul. Un proiect mai recent, consultat marți, a eliminat această etichetă.

Alte măsuri ar putea stimula oțelul cu emisii reduse de carbon

Cel mai recent proiect arată că Bruxelles-ul va include în schimb măsuri de sprijinire a cererii pentru oțel cu emisii scăzute de carbon printr-o lege a UE privind standardele de sustenabilitate pentru produse. Nu a fost indicată o dată pentru publicarea acestei propuneri.

Actul pentru Accelerarea Industriei a fost amânat în mod repetat, iar proiectul ar putea suferi modificări înainte de publicare. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a refuzat să comenteze.

Legea va impune ca, atunci când se cheltuiesc fonduri publice pentru sprijinirea tehnologiilor, o cotă minimă din acele produse să fie fabricată local.

Cel mai recent proiect, văzut de Reuters, a păstrat cerința ca oțelul achiziționat prin achiziții publice să fie cel puțin 25% cu emisii reduse de carbon, pentru a încerca stimularea cererii de oțel mai verde.

Producătorul de oțel cu emisii scăzute de carbon Hydnum Steel a declarat într-un comunicat că o etichetă este necesară acum și că UE nu ar trebui să „lase ca perfectul să fie inamicul oportunului”.

„Fără această clasificare, impactul măsurilor concepute pentru a crea piețe de lansare va fi întârziat, nereușind să direcționeze investițiile vitale către producătorii europeni în acest moment critic”, a afirmat compania.

Un purtător de cuvânt al asociației industriei siderurgice Eurofer a spus că amânarea etichetei „riscă să împingă deciziile și mai mult în viitor, într-un moment în care investitorii au nevoie de certitudine”.

În întreaga Europă, mai multe proiecte de oțel verde au fost amânate sau au întâmpinat dificultăți, deoarece tehnologia este încă nouă, iar costurile de investiții sunt ridicate.