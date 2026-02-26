Bolojan, la CE: Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni atractive

Ilie Bolojan este prezent, joi, la lansarea comunicării Comisiei Europene, privind Regiunele de la Frontiera Estică a Uniunii.

El a vorbit despre războiul din Ucraina, început în urmă cu 4 ani, când Federația Rusă și-a atacat vecinul.

„Ne exprimăm sprijinul și solidaritatea față de poporul ucranian în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. În numele Guvernului României și a cetățenilor noștri îmi exprim compasiunea pentru suferințele îndurate de milioane de oameni, pentru viețile pierdute, pentru familiile destrămate și pentru comunitățile afectate de această tragedie. Rezistența Ucrainei este o luptă pentru propria sa independență, dar și pentru securitatea întregii Europe. Războiul Rusiei la granița noastră, pe cum și acțiunile hibride cu care ne confruntăm, ne-au arătat riscurile și vulnerabilitățile existente nu doar în domeniul securității, ci și în cel al dezvoltării economice. Instrumentele și politicele europene, de la SAFE, la politica de coeziune sau la viitorul fond de competitivitate, trebuie să contribuie la transformarea frontierei estice într-un spațiu mai sigur, mai puternic și mai prosper. Dacă această frontieră este sigură, întreaga Europa este mai sigură”, a spus Bolojan.

El a exprimat importanța frontierei UE, reprezentată de România, în privința conflictului armat din Ucraina.

„Reziliența frontierilor noastre înseamnă atât securitate, cât și regiuni puternice și atractive din punct de vedere economic. Fiind vecine cu noile state candidate, țările noastre pot deveni modele pentru dezvoltarea acestora. Acest obiectiv se realizează prin investiții în infrastructură, transport, energie, digitalizare, care să lege nordul de sud și să conecteze România cu Republica Moldova și Ucraina, sprijinind parcursul european, dar și prin crearea de noi oportunități de afaceri. Guvernul României urmează această direcție. Sprijinim regiunile de la frontieră estică, care au nevoie de investiții consistente. Un exemplu concret este proiectul BRICI, finanțat prin politica de coeziune actuală și realizat cu sprijinul Bancii Mondiale. Proiectul BRICI ajută regiunile nord-vest, nord-est și sud-est să recupereze întârzierile în infrastructură și să devină mai puternice economic. În același timp, prin dezvoltarea infrastructurii, întărirea capacității administrative și susținerea cu un mediu economic capabil să susțină investiții, fluxuri comerciale și parteneriate transportabile”, a mai spus Bolojan.

Astfel, România se poziționează cum partener responsabil și implicat în efortul european de reconstrucție a Ucrainei la stabilitatea și prosperitatea Uniunii Europene.

Potrivit premierului român, sprijinul Comisiei de astăzi vine la momentul potrivit: „Instrumentul pe care îl lansăm, cu participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, este util, deoarece oferă un punct de sprijn pentru primării, consilii județene și companii prin acces la consultanță și finanțare. Participarea Băncii de Investiții și Dezvoltare va permite utilizarea unor instrumente financiare de tip împrumuturi, combinate cu granduri, destinate companiilor și confinanțate prin programele politicii de coeziune. Acest mecanism încurajează investițiile productive și crește rezidența economică, mai ales în zonele supuse presiunilor structurale și risculor geopolitice. Este la fel de important faptul că putem susține și infrastructura socială: locuințe accesibile, servicii de sănătate, educație și formare. Prin aceste inițiative, Flancul Estic al Uniunii Europene devine un pilon de coeziune, reziliență și securitate”.

Prim-ministrul Ilie Bolojan se află la Bruxelles. Acolo el are mai multe întrevederi cu oficiali europeni și participă la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale Uniunii Europene.