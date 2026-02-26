„Nu l-am simțit premierul unei coaliții, ci al unui singur partid”. Ce spune Grindeanu despre Ilie Bolojan

„Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin a da impresia că un premier al unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui singur partid”, a spus Grindeanu, joi, în cadrul unei conferințe de presă la Constanța.

„Când ai o coaliție de patru partide plus un grup al minorităților, răspunzi în fața tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Nu, Bolojan e și premierul PSD-ului și al UDMR-ului. Chiar și al PNL-ului. E premierul coaliției acesteia și de aceea fac aceste precizări, dacă-mi este permis, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul mai degrabă al unei formațiuni din această coaliție și aia nu e PNL-ul. E USR-ul”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut că stabilitatea invocată în această perioadă se datorează deciziei PSD de a intra la guvernare într-un moment dificil.

„Stabilitatea pe care mulți o invocă în această perioadă există fiindcă Partidul Social-Democrat a înțeles în primăvara-vara anului trecut să intre în această coaliție și a ales responsabilitatea în fața sau în opoziție cu o decizie care ar fi fost partea mai simplă. Aceea de a intra în opoziție, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple pentru noi. Noi am ales această opțiune și am ales stabilitatea într-un moment complicat. N-a fost un moment simplu în primăvara-vara anului trecut, și pentru a proteja economia, și pentru a proteja investițiile și, până la urmă, pentru siguranța socială a românilor. Dar să știți că stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine, se înșeală”, a mai spus Grindeanu.