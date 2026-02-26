Băsescu: „Grindeanu dă din gură, Bolojan aduce bani în țară”

Traian Băsescu a comentat la Digi24 disputa dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu. Verdictul fostului președinte a fost fără echivoc: „Grindeanu dă din gură, iar Bolojan aduce bani în țară”.

Băsescu nu lasă loc de interpretări în privința câștigătorului acestei bătălii politice. „Câștigător nu poate fi decât Bolojan, pentru că el face în timp ce ăsta dă din gură”, a spus fostul președinte. El a dat ca argument concret banii din PNRR: luna viitoare, România urmează să primească 2,4 miliarde de euro.

„Un joc de imagine neconvingător”

Fostul președinte a analizat și strategia liderului PSD. Concluzia sa: Grindeanu face un joc de imagine de „profil scăzut”, prin care încearcă să se distanțeze de măsurile nepopulare ale guvernului, fără să iasă însă de la guvernare.

„Nu-i va reuși jocul lui Grindeanu. Ei sunt acolo, cu votul lor în parlament și cu semnăturile în guvern”, a spus Băsescu. Fostul președinte a adăugat că Grindeanu „nu va reuși să păcălească pe nimeni”.

Coaliția nu se rupe

Băsescu este convins că PSD nu va ieși de la guvernare. „Nu că nu ar trebui să se destrăme. Eu spun altceva: nu se va destrăma”, a precizat el. În opinia sa, blocajele create de PSD sunt reale, dar nu vor duce la ruperea coaliției.

Cât despre rolul președintelui Nicușor Dan în această criză, Băsescu crede că șeful statului face ce poate. „Din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru”, a spus fostul președinte.

Comparație cu criza din 2010

Băsescu a făcut și o paralelă cu criza economică din 2010, când deficitul bugetar ajunsese la aproape 9%. Atunci, soluția a fost eliminarea venitului dublu pensie-salariu de la stat și o reducere de 25% a salariilor, fără disponibilizări masive. Fostul președinte sugerează că și acum trebuie multă grijă în aplicarea măsurilor care afectează familiile cu credite și venituri fixe.