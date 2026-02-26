Gândul: Nicușor Dan, executat silit pentru neplata impozitului pe un teren din Predeal

Conform informațiilor publicate de Gândul, pentru terenul deținut în localitatea Timișul de Sus (Predeal, județul Brașov), ar fi fost emisă o decizie de impunere care menționează declanșarea procedurii de executare silită.

Potrivit documentelor citate:

Impozit teren extravilan – 265 lei

Cheltuieli de executare – aproximativ 15 lei

Restanțe din anii anteriori – 138,46 lei

Debit aferent anului 2026 – 110 lei

Totalul datoriei ar fi de 280,52 lei.

Gândul subliniază că suma nu este una mare, însă situația ar ridica o problemă de principiu, în contextul apelurilor publice la plata la timp a taxelor și impozitelor.

Controversa „intravilan – extravilan”

Un alt aspect semnalat vizează încadrarea juridică a terenului. În declarația de avere depusă în iunie 2025, Nicușor Dan a menționat că deține un teren „intravilan” de 7.460 mp în Predeal.

Însă, potrivit informațiilor obținute de publicație de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Brașov, terenul ar fi încadrat oficial la categoria „extravilan”.

Diferența este relevantă din punct de vedere urbanistic și fiscal. Terenurile intravilane permit construcții în condiții mai flexibile, în timp ce extravilanul este supus unor restricții mai stricte.

Publicația ridică întrebarea dacă este vorba despre o eroare sau despre o eventuală neconcordanță în declarația de avere.

Istoricul achiziției terenului

Nicușor Dan declara în 2017 că a plătit aproximativ 170.000–180.000 de euro pentru terenul din Predeal și că a contractat un credit bancar de 100.000 de euro pentru achiziție.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro”, afirma acesta la momentul respectiv.

Conform imaginilor publicate de Gândul, terenul este situat într-o zonă împădurită și accidentată din zona Predealului.

Declarațiile președintelui despre proprietăți

Nicușor Dan a declarat recent că nu deține „mari proprietăți” și că nu este la curent cu nivelul impozitelor majorate.

„Nu am mari proprietăți, nu sunt la curent (…) doar pe o mașină (n.red. – impozit). Nu mi-a venit decizia până în momentul acesta. Dar nu despre mine este vorba. Este vorba că din păcate a fost vorba de niște corecții”, a declarat președintele. Potrivit articolului din Gândul, în acea intervenție nu a fost menționat terenul din Predeal.

Terenul de la Snagov al partenerei de viață

În articol este adus în discuție și un teren deținut la Snagov de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, împreună cu fratele acesteia, Bogdan Grădinaru.

Pe acel teren ar urma să fie dezvoltat un cartier rezidențial, iar subiectul a generat controverse în spațiul public. Bogdan Grădinaru a declarat, potrivit Gândul: „Are o parcelă și sora mea. Normal că i se pare și ei absurd că nu obținem acest certificat de atestare fiscală”. Publicația precizează că acesta ar fi achitat 10.000 de euro pentru lotul său, dar nu ar fi devenit încă proprietar de drept.

Obligațiile fiscale, obligatorii pentru toți cetățenii

Situația este în contrast cu declarațiile premierului Ilie Bolojan. Acesta a susținut public necesitatea ca cetățenii să își plătească obligațiile fiscale pentru a susține investițiile locale.

„Un cetățean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi (…) trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localității”, declara premierul la finalul anului trecut.

Până la momentul publicării articolului citat, nu există un punct de vedere oficial al președintelui Nicușor Dan cu privire la informațiile prezentate de Gândul.