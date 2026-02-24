Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, la patru ani de la începutul Războiului din Ucraina: România va sprijini Ucraina. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa

Nicușor Dan, la patru ani de la începutul Războiului din Ucraina: România va sprijini Ucraina. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă. Șeful de stat a reafirmat sprijinul României și a subliniat că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei.
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 11:45, Politic

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă”, se arată în mesajul publicat marți pe Facebook de președintele Dan. 

Nicușor Dan a transmis că Ucraina „luptă pentru noi toți” și contribuie decisiv la securitatea Europei. „Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile”, notează președintele. 

Președintele a reiterat angajamentul României de a sprijini Ucraina „oricât timp este necesar” și a subliniat că alături de statele europene va susține negocierile pentru încetarea Războiului care să ajungă la „o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”.

Dan a mai transmis: „Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară”. 

De asemenea, Nicușor Dan a mai transmis un mesaj de recunoștință poporului ucrainean pentru sacrificiile făcute: „Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean”. 

În încheiere, președintele a anunțat că Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean, ca gest simbolic de susținere și solidaritate.

În plus, Nicușor Dan, va participa marți, începând cu ora 13:00, prin videoconferință la reuniunea Coaliției de Voință.

