Nicușor Dan, cu prilejul Zilei Eroilor: Apartenența la valorile euroatlantice, garanția că vom rămâne un stat suveran

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de recunoștință față de cei care s-au sacrificat pentru libertatea și democrația țării, subliniind importanța apărării valorilor democratice, în contextul actual geopolitic, punctând că apartenența la valorile euroatlantice este o garanție a independenței.
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
21 mai 2026, 10:39, Politic
Omagiu adus eroilor Revoluției, militarilor din teatrele de operații și „eroilor discreți”

Președintele României,  Nicușor Dan, a afirmat că România modernă a fost construită prin sacrificiul celor care au luptat pentru idealul național, libertate și democrație. Șeful statului a amintit și de sacrificiul eroilor Revoluției din decembrie 1989, dar și de militarii români care au participat la operațiuni în Balcani, Afghanistan și Irak. 

„Celebrăm astăzi Ziua Eroilor, odată cu Înălțarea Domnului, un moment cu o puternică semnificație spirituală, în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul național, pentru libertatea și democrația noastră. Lor le datorăm România modernă, o țară care și-a câștigat cu demnitate locul în marea familie europeană. O națiune își construiește viitorul în măsura în care înțelege să-și onoreze trecutul. Astfel, sacrificiul celor care, în timpul Revoluției din decembrie 1989, au luptat împotriva dictaturii, rămâne înscris în istoria devenirii noastre naționale. Le suntem recunoscători și eroilor Armatei României, care au reprezentat tricolorul în teatrele de operații din Balcani, Afganistan și Irak și care au dovedit că onoarea, disciplina și curajul rămân valorile de căpătâi ale hainei militare. Amintirea celor care și-au dat viața rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră națională”, transmite președintele României. 

De asemenea, Nicușor Dan i-a menționat și pe „eroii discreți ai României  din toate domeniile de activitate, care și-au făcut sau își fac datoria cu integritate, punând mai presus de orice binele comun”. 

Valorile euroatlantice, garanție a independenței

Președintele a mai subliniat că în contextul actualelor tensiuni geopolitice generate de Războiul din Ucraina sau conflictul din Orientul Mijlociu, apartenența la valorile euroatlantice este un pilon de stabilitate. 

Contextul geopolitic actual ne arată că pacea și libertatea nu sunt bunuri câștigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu. Amenințările de la granițele noastre și instabilitatea internațională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilența. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenența la valorile euroatlantice nu este doar o opțiune politică, ci garanția că vom rămâne un stat suveran, independent și unitar”, se arată în mesajul șefului de stat. 

„Dacă eroii martiri ai țării au apărat hotarele cu arma în mână, astăzi avem datoria de a lupta pentru un stat de drept consolidat și o democrație funcțională. Avem obligația civică și morală față de cei care s-au jertfit să construim un stat în care drepturile și libertățile cetățeanului sunt respectate, în care justiția este egală pentru toți și demnitatea umană este protejată”, mai transmite Nicușor Dan. 

