Oana Țoiu, despre întâlnirea Nicușor Dan – Donald Trump: Președintele este cel care va anunța momentul în care va avea loc această vizită

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, nu a oferit un calendar exact al întâlnirii bilaterale dintre președintele României, Nicușor Dan, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, punctând că liderul de la București vrea mai întâi să finalizeze „lista de livrabile” care va fi discutată la întâlnire.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
19 mai 2026, 14:58, Politic

Oana Țoiu a spus că există o decizie și un cadru de lucru între România și Statele Unite privind organizarea unei întâlniri oficiale între cei doi șefi de stat. 

„Există această decizie clară între România și Statelor Unite ale Americii privind întâlnirea între cei doi președinți”, a declarat Oana Țoiu marți. 

Legat de prezența Statelor Unite la Summitul B9 care s-a desfășurat la București săptămâna trecută, ministrul de Externe a spus: „Președintele Donald Trump a și transmis o scrisoare de apreciere pentru organizarea de către România și Polonia, de către cei doi președinți a summit-ului B9, un summit care s-a suprapus, de altfel, cu vizita președintelui Donald Trump în China, acesta fiind unul din motivele pentru care secretarul de stat Marco Rubio a fost în afara continentului în perioada respectivă”. 

Șefa diplomației de la București a explicat și raționamentul administrației române în abordarea întâlnirii bilaterale cu liderul de la Washington. 

„Președintele Nicușor Dan a clarificat că din perspectiva dumnealui este foarte important să fie finalizată lista livrabilelor care să fie negociate în domenii cheie, precum energia, economia, securitatea, investițiile comune. Așa cum știți, au fost, de-a lungul ultimelor luni de zile, mai multe vizite, atât ale mele cât și ale altor miniștri în Statele Unite ale Americi, unde o parte dintre rezultate au fost și comunicate publicului”, spune Țoiu. 

În cele din urma, ministrul a susținut că anunțul exact al vizitei va fi făcut chiar de șeful statului. 

„Președintele este cel care va anunța în momentul în care va avea loc această vizită. Vizita va avea loc odată ce finalizează cu toate ministerele cheie, lista de livrabile negociabile”, conchide Țoiu. 

