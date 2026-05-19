Xi Jinping despre războiul din Ucraina: Putin ar putea regreta invazia

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-ar fi transmis lui Donald Trump că liderul rus Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia militară din Ucraina, potrivit unei informații publicate de Financial Times.
Sursa foto: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 mai 2026, 09:12, Știri externe
Discuția ar fi avut loc în timpul summitului desfășurat săptămâna trecută la Beijing, unde cei doi lideri au abordat mai multe subiecte sensibile, inclusiv războiul din Ucraina și relațiile internaționale dintre marile puteri. Potrivit surselor citate de FT, declarația lui Xi Jinping reprezintă una dintre cele mai directe evaluări făcute până acum de liderul chinez la adresa războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.

Poziția Chinei înaintea vizitei lui Putin la Beijing

Informațiile apar într-un moment important pentru relațiile dintre Beijing și Moscova. Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită oficială în China pentru un nou summit cu Xi Jinping, într-un context geopolitic tensionat și marcat de blocajul militar din Ucraina.

Rusia și China și-au consolidat relațiile în ultimii ani, mai ales după anunțarea parteneriatului strategic „fără limite”, semnat înainte de invazia rusă în Ucraina. Cu toate acestea, declarațiile atribuite lui Xi sugerează că Beijingul privește cu tot mai multă rezervă costurile politice și economice generate de conflict.

Potrivit surselor Financial Times, Xi Jinping nu a mai exprimat anterior opinii atât de clare despre Vladimir Putin nici în discuțiile purtate cu fostul președinte american Joe Biden.

Conflictul intră într-o etapă critică

Războiul din Ucraina traversează în prezent o perioadă de stagnare militară, în timp ce pierderile armatei ruse continuă să crească. Economia Rusiei resimte presiunea sancțiunilor internaționale, iar Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii și obiectivelor militare din interiorul Rusiei.

În ultimele zile, Kievul a lansat noi atacuri în apropierea Moscovei, după ce Rusia a desfășurat unul dintre cele mai ample bombardamente asupra capitalei ucrainene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aceste operațiuni sunt „pe deplin justificate”.

