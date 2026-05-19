Trump i-a propus lui Xi o alianță SUA, China, Rusia împotriva Tribunalului de la Haga-surse

Trump i-a sugerat lui Xi că SUA și China ar trebui să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), potrivit Financial Times. Președintele SUA ar mai fi propus ca în alianța împotriva Tribunalului de la Haga să fie atras și liderul rus Vladimir Putin.

Discuția a avut loc în timpul vizitei pe care Trump a făcut-o la Beijing și a fost dezvăluită de mai multe persoane familiarizate cu evaluarea SUA a summitului de săptămâna trecută. Trump a explicat că interesele celor trei țări coincid, iar CPI trebuie să fie combătută, au arătat sursele.

Dezvăluirea a apărut chiar înainte de vizita pe care Putin o va face în China. Părțile implicate nu au comentat informația. Administrația Trump a publicat duminică o notă informativă despre summitul de la Beijing, dar documentul nu conține nicio referire la conversații despre Putin sau războiul din Ucraina.

În trecut, administrația Trump și-a exprimat opoziția față de CPI, pe care o acuză de politizare, abuz de putere și ignorare a suveranității naționale a SUA.