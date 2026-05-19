Prima pagină » Știri externe » Trump i-a propus lui Xi o alianță SUA, China, Rusia împotriva Tribunalului de la Haga-surse

Trump i-a propus lui Xi o alianță SUA, China, Rusia împotriva Tribunalului de la Haga-surse

Președintele american Donald Trump i-a propus liderului chinez Xi Jinping ca SUA, China și Rusia să coopereze împotriva Tribunalului Internațional de la Haga. Informația a fost dezvăluite de persoane care au asistat la discuțiile de săptămâna trecută de la Beijing.
Trump i-a propus lui Xi o alianță SUA, China, Rusia împotriva Tribunalului de la Haga-surse
Sursa foto: X
Petru Mazilu
19 mai 2026, 09:32, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Trump i-a sugerat lui Xi că SUA și China ar trebui să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), potrivit Financial Times. Președintele SUA ar mai fi propus ca în alianța împotriva Tribunalului de la Haga să fie atras și liderul rus Vladimir Putin.

Discuția a avut loc în timpul vizitei pe care Trump a făcut-o la Beijing și a fost dezvăluită de mai multe persoane familiarizate cu evaluarea SUA a summitului de săptămâna trecută. Trump a explicat că interesele celor trei țări coincid, iar CPI trebuie să fie combătută, au arătat sursele.

Dezvăluirea a apărut chiar înainte de vizita pe care Putin o va face în China. Părțile implicate nu au comentat informația. Administrația Trump a publicat duminică o notă informativă despre summitul de la Beijing, dar documentul nu conține nicio referire la conversații despre Putin sau războiul din Ucraina.

În trecut, administrația Trump și-a exprimat opoziția față de CPI, pe care o acuză de politizare, abuz de putere și ignorare a suveranității naționale a SUA.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Zodia care își va recâștiga libertatea în vara lui 2026. Experții în astrologie anunță 3 luni de schimbări intense
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia