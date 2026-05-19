Marius Budăi: „România nu mai poate aștepta”. PSD spune că are pregătită soluția pentru guvernare

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat că actuala guvernare, condusă de Ilie Bolojan, a blocat deciziile importante, iar românii simt cel mai mult efectele în economie și în nivelul de trai. Acesta susține că PSD are pregătită o soluție pentru formarea unui guvern „funcțional”.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
19 mai 2026, 09:39, Politic
Deputatul PSD, Marius Budăi, a declarat marți, pe pagina sa de Facebook, că România are nevoie urgentă de un nou executiv „funcțional” și „ancorat în voința cetățenilor”.

Social-democratul l-a acuzat pe Ilie Bolojan, actualul premierul interimar, că, în ultimele luni, a blocat dialogul și procesul decizional, iar efectele din prezent se văd cel mai mult în economie și în nivelul de trai al românilor.

„România nu mai poate aștepta. PSD are soluția”, și-a început Budăi mesajul publicat online.

Acesta a afirmat că „timp de luni de zile” România a fost condusă de un premier care „a ales, în schimb, să blocheze”, nu să guverneze.

„Să blocheze dialogul, să blocheze deciziile, să blocheze orice voce care nu era a dumnealui. Rezultatul îl simte fiecare român în buzunar: recesiune, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și o sărăcire continuă pe care nicio retorică nu o poate ascunde”, a transmis deputatul PSD.

Conform celor declarate, continuarea actualei direcții pe care guvernul Bolojan a început-o ar însemna „iresponsabilitate asumată”, nu stabilitatea pe care țara o caută.

Deputatul social-democrat a mai spus că România are nevoie de „un guvern care înțelege un lucru fundamental”, și anume că oamenii trebuie implicați în procesul de guvernare.

„Nu guvernezi împotriva oamenilor, nu guvernezi peste ei, ci guvernezi cu ei și pentru ei. Poporul și-a trimis reprezentanții în Parlament. Un prim-ministru legitim este cel care respectă această voință, nu cel care o ignoră sistematic în numele unor decizii asumate unilateral”, a mai spus acesta.

Totodată, Budăi a susținut că PSD are deja pregătită o variantă de guvernare și că partidul din care face parte este gata să preia responsabilitatea conducerii țării.

„PSD are această soluție pregătită. Un guvern funcțional, cu puteri depline, ancorat în voința cetățenilor și în valorile care ne definesc locul în Europa”, a afirmat deputatul.

„Pentru că noi nu doar iubim această țară – îi și asumăm un viitor prosper, stabil și ferm pro-occidental, alături de partenerii și aliații care contează. Mingea este acum la cei care au invocat cel mai des cuvântul responsabilitate. România îi privește. Noi suntem pregătiți. Soluția există. România nu mai are timp de pierdut”, a mai scris Marius Budăi.

