Ciprian Ciucu despre viitorul Guvern: Mă aștept la un guvern tehnocrat fiindcă Grindeanu fuge de guvernare

Guvern tehnocrat „bun de nimic”

Întrebat dacă s-ar aștepta ca președintele să numească un premier tehnocrat, Ciucu a răspuns: „Da, mai degrabă, pentru că lui Grindeanu îi este frică să-și asume guvernarea. Cum i-a fost frică și acum 10 luni. Pentru că nu știe să guverneze, pentru că are o cotă foarte slabă de încredere sub sau în jur de 10%. Nu poți guverna o țară când ai 10%”, spune Ciucu.

Liberalul a criticat ideea unui guvern tehnocrat.

„Nu va fi bun de nimic. Va fi un guvern care, dacă va încerca să facă ceva, va fi bumbăcit așa cum a fost bumbăcit guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Iar dacă va fi guvern de tehnocrați yes men care să fie la raport și să nu iasă din cuvântul PSD-ului, nu am făcut nimic”, spune primarul la Europa FM.

Guvern minoritar PSD UDMR

Liderul PNL a menționat și posibilitatea formării unui guvern minoritar susținut de Partidul Social Democrat și UDMR.

„Este și varianta, am înțeles, PSD cu UDMR și cu minorități și alte resturi de prin parlament. Să-și asume. Ăsta ar fi un guvern minoritar. Cu alte formațiuni din parlament pot să-și obțină și voturile. Adică ei au mai multe șanse. Adică toate opțiunile sunt pe masă. Dar cred că se va atinge, pentru că lui Grindeanu îi e frică de guvernare, el știe să dărâme, dar nu știe să construiască, cred că se va tinde spre un guvern tehnocrat”, mai declară Ciucu.

„E greu să fac acum strategii, dar vă zic ce cred eu. Și eu cred că țara are nevoie de un guvern stabil, cu forțe depline, care să-și ducă un mandat până la capăt. Asta cu a dărâma nu face parte din modul meu de gândire. Hai să vedem ce punem în loc. Ok, dărâmăm, dar avem ce pune responsabil în loc?”, mai declară Ciucu despre intrarea activitatea partidului dacă va intra în opoziție.

Posiblitatea alegerilor anticipate

În același timp, Ciucu a afirmat că „nu se teme” de posibilitatea alegerilor anticipate și a susținut că scena politică românească se îndreaptă spre o polarizare între două blocuri politice.

„Mie nu mi-ar fi frică de anticipate. Acestea sunt cele două poluri care se vor crea. Un pol dezechilibrat pe zona PSD AUR, care sunt foarte compatibile, în care rolul principal va fi luat de către AUR. Și un pol mai echilibrat între Partidul Național Liberal și USR”, spune primarul general.

De asemenea, a criticat PSD pentru lipsa de conducere și a susținut că social-democrații scăzut deja sub PNL în preferințele electoratului.

„Nu au lideri care să capaciteze încrederea populației. Eu nu știu vreun lider al PSD la nivel național care să, nu știu, să rupă sondajele. Este clar, a căzut sub PNL. Deci acest lucru este foarte, foarte clar”, spune Ciucu.