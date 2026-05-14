Ciprian Ciucu, despre tensiunile din PNL: Congresul este inevitabil dacă lucrurile continuă așa

Minoritatea vocală

„Acea minoritate este de obicei mult mai vizibilă, mai vocală, pentru că toată lumea se uită la conflict și potențează. Conflictul atrage atenția și par mai mulți și mai puternici decât sunt”, a spus Ciucu despre tabără anti-Bolojan din PNL, joi la Europa FM.

Potrivit liderului liberal, dacă tensiunile vor continua, organizarea unui congres al partidului va deveni inevitabilă.

„Dacă lucrurile vor continua, nu că ne dorim noi congres, dar congresul este inevitabil. Și atunci partidul va fi chemat să decidă, vrem să mergem, să întoarcem epoca Ciucă-Ciolacul, în care partidul își pierduse demnitatea și nu mai exista ca partid sau vrem ca să ne recâștigăm sufletul și demnitatea și să luăm deciziile în Modrogan și nu în alte palate și vile”, a declarat Ciucu.

Primarul general a vorbit și despre influențe externe din cadrul PNL, subliniind că acestea s-au diminuat după ce Ilie Bolojan a devenit președintele partidului.

„Cât a fost Ilie Bolojan, deciziile s-au luat doar la Modrogan. Absolut. Sau în Parlament, dar la BPN-ul din Parlament. Sau la Vila Lac”, spune Ciucu,

Psihoza serviciilor de informații

Legat de influența serviciilor de informații în politică, prim-vicepreședintele a declarat: „La noi în partid, în ultimii ani, a fost o adevărată psihoză. Pe ce se bazează? Eu ce înțeleg de aici? Eu nu am experiență în zona aceasta, păduri și nu mai știu ce alte vegetații. Și vreau să știu, băi, decizia asta, adică, psihoza asta este reală sau ne-o alimentăm noi, între noi unii cu ceilalți? Și nu vreau să trăiesc într-o țară în care să-mi fie frică de poliție politică, că mi se fac dosare, sau că sunt amenințat ca să-mi influențeze deciziile cu cercetări penale și cu astfel de lucruri. Cred că totuși suntem în secolul XXI”, spune edilul.

În urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal a decis că nu va mai guverna alături de PSD și că va intra in opoziție, însă mai mulți lideri interni precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Hubert Thuma sau Toma Petcu susțin rămânerea la guvernare.