Familia Regală a României, primită la Primăria Capitalei de Ciprian Ciucu

„A fost o reală plăcere să fiu astăzi gazda Familiei Regale a României la Primăria Municipiului București, în preajma sărbătoririi a 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a Statului Român Modern (1866-2026)”, se arată în mesajul publicat joi pe Facebook de Ciprian Ciucu.

În cadrul vizitei, Familia Regala a primit un tur al Palatului Primăriei, „construit între 1906 și 1910 ca Palat al Lucrărilor Publice (corespondentul Ministerului Dezvoltării de astăzi), o capodoperă a arhitecturii românești, îmbinând armonios elemente tradiționale, bizantine și brâncovenești”.

„Printre proiectele pe care le-am evidențiat s-a numărat regenerarea urbană din zona Palatului Regal, pe care o avem în vedere, deoarece în acest moment pregătim un concurs de soluții pentru un Plan Urbanistic Zonal care să pună mult mai bine în valoare Palatul Regal”, notează primarul.

„De asemenea, intenționăm până la sfârșitul acestui an să amplasăm statuia Regelui Ferdinand I al României în Piața Victoriei, analizând în prezent trei opțiuni de amplasare. Decizia va fi luată în urma unei consultări publice”, se arată în mesaj.

„Am discutat și despre colaborări punctuale, în special cu caracter social, cum ar fi Banca de Alimente”, conchide Ciucu.