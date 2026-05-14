Siegfried Mureșan: „Reformele aprobate de UE pentru România sunt măsurile pentru care PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan”

Siegfried Mureșan a spus că reformele pentru care România a primit 2,62 miliarde de euro din PNRR sunt aceleași măsuri contestate de PSD și AUR atunci când au susținut demiterea Guvernului Bolojan.
Nițu Maria
14 mai 2026, 16:43, Politic
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat joi că reformele incluse în cererea de plată din PNRR pentru care România a primit 2,62 miliarde de euro sunt aceleași măsuri contestate de PSD și AUR în perioada în care au susținut demiterea Guvernului Bolojan.

Acesta a susținut că decizia Comisiei Europene de a aproba această tranșă demonstrează că reformele adoptate de Executiv au fost necesare pentru România.

„Reformele pentru care Uniunea Europeană a aprobat astăzi pentru România 2,62 miliarde de euro sunt exact măsurile pentru care PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan”, a transmis Siegfried Mureșan, într-o postare pe Facebook.

Reformele din PNRR au adus României 2,62 miliarde de euro

Europarlamentarul a scris că cererea de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență a inclus un număr mare de reforme asumate de România în relația cu Uniunea Europeană.

„Cererea de plată nr. 4 a inclus 62 de ținte și jaloane, inclusiv reforma fiscală și îmbunătățirea guvernanței întreprinderilor de stat. Iar acest lucru ne-a adus 2,62 de miliarde de euro”, a precizat acesta.

„Premierul Bolojan a luat aceste măsuri pentru că sunt în beneficiul românilor”, a afirmat europarlamentarul.

Critici dure la adresa PSD

Totodată, Siegfried Mureșan a adus critici și la adresa PSD, despre care spune că s-a opus reformelor din motiv că acestea ar fi afectat interesele politice și de partid.

„PSD a contestat aceste măsuri deoarece sunt împotriva intereselor clientelei de partid. Ca atare, dacă era după PSD, probabil nu am fi primit niciodată integral această tranșă din PNRR”, a declarat europarlamentarul liberal.

