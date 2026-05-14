Prima reacție a premierului interimar după ce Comisia a dat undă verde pentru a patra cerere de plată din PNRR

Ilie Bolojan a subliniat, la finalul ședinței de Guvern de joi, că suma primită va ajuta la efectuarea plăților pentru proiectele în derulare.

„Suntem la finalul unei ședințe de Guvern în care principalele subiecte au fost absorbția fondurilor europene, programul PNRR. Și mă bucur că azi Comisia Europeană ne-a confirmat în mod oficial validarea cererii noastre de plată (numărul patru – n.r.) în valoare de 2,6 miliarde de euro și se cuvine să le mulțumesc tuturot colegilor care au lucrat în aceste luni pentru clarificarea solicitărilor Comisiei și pentru faptul că România primește o importantă sumă de bani și, așa cum am spus, se cuvine să le mulțumesc celor implicați, în primul rând domnului ministru Dragoș Pîslaru pentru purterea acestor negocieri. Este un lucru important pentru România, ne asigură fluxul de plăți incepând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructori și beneficiarii noștri”, a spus Ilie Bolojan la finalul ședinței de guvern de joi.

Pașii următori

A patra cerere de plată a României, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, pentru proiectele incluse în PNRR, a primit undă verde, după ce România a îndeplinit satisfăcător jaloanele asumate, au transmis reprezentanții Executivului comunitar.

Comisia Europeană a emis, joi, o evaluare preliminară pozitivă a celei de a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al programului NextGenerationEU, potrivit oficialilor de la Bruxelles.

„Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor legate de cererea de plată respectivă, sprijinind gestionarea sustenabilă a pădurilor, decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate, precum și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, aceste fonduri sunt menite să consolideze procesul decizional la nivel guvernamental, să promoveze digitalizarea, să îmbunătățească eficiența sistemului de justiție, să consolideze lupta împotriva corupției și să sprijine dezvoltarea sistemului de învățământ”, se arată în comunicatul transmis joi.

Potrivit sursei citate, Comisia a constatat că România a atins în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului.Comisia a transmis Comitetului economic și financiar (CEF) evaluarea sa preliminară a îndeplinirii de către România a jaloanelor și a țintelor necesare pentru această plată, CEF având la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz. Plata către România poate avea loc în urma avizului CEF și a adoptării ulterioare a unei decizii de plată de către Comisie.

România a prezentat cea de a patra cerere de plată la 19 decembrie 2025.

Planul de redresare și reziliență al României stabilește investiții și reforme ample al căror scop este ca societatea și economia României să devină mai sustenabile, reziliente și pregătite pentru tranziția verde și cea digitală. Planul este finanțat cu 21,41 miliarde EUR, din care 13,57 miliarde EUR sub formă de granturi și 7,84 miliarde EUR sub formă de împrumuturi.

Odată cu cea de patra cerere de plată, fondurile plătite României în cadrul MRR vor ajunge la 12,97 miliarde EUR (inclusiv prefinanțarea în valoare de 3,79 miliarde EUR, primită în 2021 și 2022, și o prefinanțare în valoare de 288 milioane EUR din cadrul REPowerEU, primită în ianuarie 2024). Această sumă corespunde unui procent de 60,6 % din totalul fondurilor din planul României, fiind evaluate 62 % din toate jaloanele și țintele din plan.

Având în vedere faptul că Mecanismul de redresare și reziliență se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.