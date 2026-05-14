Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu îi cere ministrului Dragoș Pîslaru lista reformelor PNRR: „MIPE nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative"

Liderul PSD Sorin Grindeanu îi cere ministrului Dragoș Pîslaru să trimită urgent în Parlament lista reformelor din PNRR, acuzând că nu a fost transmis niciun pachet legislativ
Nițu Maria
14 mai 2026, 13:53, Politic
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis o scrisoare către ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, prin care solicită trimiterea de urgență în Parlament a reformelor considerate prioritare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Gândul, Sorin Grindeanu susține că există un acord politic anterior pentru susținerea acestor măsuri, dar că, până în prezent, nu a fost transmis niciun pachet la Parlament.

„Vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, se arată în scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD acuză lipsa unei liste de proiecte din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care este instituția responsabilă de coordonarea implementării PNRR.

„Subliniez că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu mi-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară. (…) Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR”, se mai precizează în document.

