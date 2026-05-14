PSD: Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție

Partidul Social Democrat solicită fostului premier Ilie Bolojan să își asume responsabilitatea politică pentru numirea la conducerea Autoritatea Vamală Română a unei persoane anchetate pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție, potrivit unui comunicat de presă.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
14 mai 2026, 12:42, Politic
Social-democrații susțin că decizia a fost luată unilateral și ar fi încălcat regulile de funcționare ale coaliției de guvernare.

Ilie Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană care a fost reținută de procurori pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție”, transmite PSD.

Formațiunea politică afirmă că fostul premier și-a asumat personal această numire „fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție”, motiv pentru care ar trebui „să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”.

„Responsabilitatea politică nu poate rămâne fără consecințe”

În comunicat, PSD subliniază că standardele de integritate invocate public de fostul prim-ministru trebuie aplicate inclusiv propriilor decizii.

Atunci când te erijezi în postura de ‘mare reformator’ al statului și de ‘apărător neînduplecat’ al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora”, arată social-democrații.

Potrivit PSD, „asumarea răspunderii în acest caz nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic”, iar concluzia transmisă public este fermă: „Prim-ministrul demis trebuie să plece”.

Acuzații privind încălcarea acordului politic din coaliție

Reprezentanții partidului mai afirmă că au avertizat încă de la momentul numirii că decizia ar fi fost luată fără consultarea partenerilor de guvernare, încălcând acordul politic existent.

Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului, prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare”, se mai arată în poziția oficială.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-au reținut pe Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR).

Anchetatorii suspectează că Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare.

Pe 26 ianuarie, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Mihai Savin în funcția de președinte al Autorității Vamale Române (AVR), cu rang de secretar de stat. Mihai Savin l-a înlocuit atunci la conducerea vămii pe Alexandru Bogdan Bălan, care a fost demis de premier.

