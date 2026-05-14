Noul șef al Vămilor, Mihai Savin, pus în funcție de Ilie Bolojan, a fost reținut de PCAB

Sorina Matei
14 mai 2026, 08:48, Justiţie
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București l-au reținut pe Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR).

Anchetatorii suspectează că Savin și-ar fi pus un consilier să falsifice un ordin de serviciu după ce s-a deplasat cu girofarul, relatează surse judiciare.

Pe 26 ianuarie, premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Mihai Savin în funcția de președinte al Autorității Vamale Române (AVR), cu rang de secretar de stat. Mihai Savin l-a înlocuit atunci la conducerea vămii pe Alexandru Bogdan Bălan, care a fost demis de premier.

Înainte de a prelua conducerea instituției, Mihai Savin a ocupat funcția de vicepreședinte al AVR.

Timp de trei ani, Mihai Savin a fost directorul adjunct al Apa Nova București, fiind numit ulterior membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București. Acesta a ocupat, pentru câteva luni, și postul de Director General al Companiei de Termoficare Prahova SA.

