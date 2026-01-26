Prima pagină » Politic » Mihai Savin este noul președinte al Autorității Vamale Române

Mihai Savin este noul președinte al Autorității Vamale Române

Mihai Savin, fostul vicepreședinte al Autorității Vamale Române (AVR), a fost învestit, luni, în funcția de președinte al autorității, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, semnată de Ilie Bolojan.
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Savin
se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorității Vamale Române. La data prevăzută la art. 1, domnul Mihai Savin se numește în
funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial, semnată de premierul Bolojan. 

Tim de trei ani, Mihai Savin a fost directorul adjunct al Apa Nova București, fiind numit ulterior membru al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București. Acesta a ocupat, pentru câteva luni, și postul de Director General al Companiei de Termoficare Prahova SA.

Tot luni, fostul președinte al AVR, Bogdan Bălan, a fost eliberat din funcție, potrivit unei hotărâri separate, publicată în Monitorul Oficial.

Schimbările de la conducerea AVR vin la doar câteva luni de la numirea lor în funcții. Cei doi au fost numiți în funcția de președinte, respectiv vicepreședinte al AVR în luna septembrie a anului trecut.

