Ilie Bolojan, numire controversată în Guvern: un fost jurnalist fără experiență în domeniul achizițiilor, activist USR, pus secretar general al ANAP

Premierul interimar Ilie Bolojan a numit, potrivit Monitorului Oficial, un fost jurnalist fără experiență în domeniul achizițiilor publice, devenit activist al USR, secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
Sorina Matei
06 mai 2026, 21:54, Politic

Premierul interimar, Ilie Bolojan, l-a numit astăzi pe Ionel Stoica, un fost jurnalist fără experiență în domeniul achizițiilor publice, secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Potrivit Monitorului Oficial, Bolojan l-a numit pe Ionel Stoica pe o perioadă de 6 luni, plasându-l pe funcția publică vacantă, din categoria înalților funcționari publici.

Datele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice arată că până la numirea din 6 mai, Ionel Stoica era șef serviciu, grad II, în cadru Serviciului de stabilire drepturi salariale și organizare, în Direcția Generală Economică a ANAP.

Surse politice susțin că Ionel Stoica a fost adus în Guvern, la cabinetul președintelui ANAP, Raluca Rogoz, de către purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, apropiata lui Bolojan, cu care Stoica a lucrat la ziare com.

Fără experiență în domeniul achizițiile publice, absolvent de Istorie, Ionel Stoica a activat ca jurnalist pe domeniul Justiției la publicațiile Evenimentul Zilei, Adevărul, Ziare.com, la fundația Freedom House, pentru ca ulterior să lucreze ca ofițer de presă la Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand și să devină activist USR, lipind afișe prin București pentru fostul candidat perdant la Primărie al USR, Cătălin Drulă.

Potrivit G4 Media, în rândul USR au existat nemulțumiri și cu privire la numirea Ralucăi Rogoz la ANAP, Dominic Fritz fiind acuzat că ia decizii în mod autoritar și că sunt numiți în funcții oameni din afara partidului sau dintr-un număr mic de organizații USR.

