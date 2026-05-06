Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”

Liderul PNL Ilie Bolojan, a declarat că România are nevoie de un guvern stabil și de o majoritate parlamentară pentru a putea adopta reformele necesare, afirmând că fără susținere politică există riscul ca proiectele legislative să fie modificate radical în Parlament.
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte"
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism"
Bolojan: PSD a aruncat guvernarea în aer după ce am început să tăiem privilegii
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 20:02, Politic

Întrebat dacă exclude complet o revenire la guvernare într-o formulă care să permită refacerea încrederii între parteneri, Bolojan a reiterat decizia luată de conducerea liberală după moțiunea de cenzură.

„Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a susținut că PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru actuala situație politică.

„Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a avertizat că România nu își permite să rămână fără un executiv funcțional, indiferent de formula politică ce va fi găsită în perioada următoare.

„România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta”, a declarat acesta.

Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar, Bolojan a afirmat că soluția optimă rămâne existența unei majorități parlamentare.

„Cred că pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate. Dacă nu ai o majoritate care să te susțină să treacă legile, există riscul să intri cu o lege de un fel și să iasă total diferit”, a explicat liderul liberal.

Totuși, acesta a admis că România ar putea ajunge din nou în situația unui executiv minoritar.

„Țările și România au funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare”, a spus Bolojan.

