Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate”

Întrebat dacă exclude complet o revenire la guvernare într-o formulă care să permită refacerea încrederii între parteneri, Bolojan a reiterat decizia luată de conducerea liberală după moțiunea de cenzură.

„Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a susținut că PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru actuala situație politică.

„Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru”, a spus Bolojan.

Liderul PNL a avertizat că România nu își permite să rămână fără un executiv funcțional, indiferent de formula politică ce va fi găsită în perioada următoare.

„România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta”, a declarat acesta.

Întrebat dacă ar susține un guvern minoritar, Bolojan a afirmat că soluția optimă rămâne existența unei majorități parlamentare.

„Cred că pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate. Dacă nu ai o majoritate care să te susțină să treacă legile, există riscul să intri cu o lege de un fel și să iasă total diferit”, a explicat liderul liberal.

Totuși, acesta a admis că România ar putea ajunge din nou în situația unui executiv minoritar.

„Țările și România au funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare”, a spus Bolojan.