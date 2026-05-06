De ce trăiesc rău românii? Răspunsul dat de premierul interimar, Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a spus la Antena 1 că situația economică dificilă din România este cauzată de guvernările din ultimii ani și de deficitul bugetar mare.
Nițu Maria
06 mai 2026, 19:15, Politic

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit miercuri, la Antena 1, despre situația economică și motivele pentru care mulți români spun că trăiesc din ce în ce mai greu.

Întrebat de ce populația resimte tot mai puternic dificultăți financiare, Bolojan a pus accent pe deciziile politice din ultimii ani și pe deficitul bugetar acumulat.

„Oamenii trăiesc greu în România din cauze care țin de calitatea guvernărilor pe care le-am avut de-a lungul anilor. E o cauză care ține de mulți ani de zile și de cauze care țin de deficitul pe care l-au generat guvernele până în 2025”, a explicat premierul interimar.

El a spus că nivelul de dezvoltare al unei țări depinde de modul în care este guvernată, nu doar de factori externi.

„Ca să se dezvolte o țară, întotdeauna nivelul de dezvoltare ține de calitatea guvernării. Oamenii dezvoltă o țară, dar un guvern creează condiții pentru ca oamenii să se dezvolte, să-și pună potențialul în valoare și prin munca lor, prin seriozitate, prin talent să câștige, să trăiască mai bine. Deci asta este o primă chestiune. Faptul că România a rămas în urmă de-a lungul acestor ani e o cauză care ține de calitatea guvernărilor pe care le-am avut.”, a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan a mai declarat că o altă problemă a României este deficitul bugetar ridicat și împrumuturile contractate de stat.

„A doua cauză este deficitul enorm în care ne-am dus până în 2025, ceea ce a însemnat că am luat credite enorme pe care le-am distribuit pe piață. Vă dați seama când contextul în care trebuie să plătești acele credite și nu te mai poți împrumuta sau dobânzile îți ocupă cea mai mare parte din spațiul fiscal, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile pe anul acesta, cât autostrada Moldovei, înseamnă că trebuie să corectezi anumite lucruri.”, a spus el.

El a comparat situația cu una de familie care ajunge în dificultate după cheltuieli excesive, spunând că ajustările economice sunt inevitabile.

„Iar aceste corecții știți cum se amână. Se amână ca într-o familie în care am pe cineva care și-a împrumutat familia cu sume foarte mari, a spart banii respectivi, după care altcineva din familie vine și spune nu mai putem cheltui, trebuie să restrângem șurubul și sigur că acea familie în perioada de redresare nu va mai avea banii cu care a fost obișnuită.”

Premierul interimar a recunoscut că măsurile luate au creat nemulțumiri, dar spune că erau necesare.

„În mod evident, măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Acesta este realitatea, le-am luat cu toții. Știți asta, o simțiți. O simt și am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile, se știa acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată.”, a spus Bolojan.

