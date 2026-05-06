Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură

„Am vorbit cu dânsul înainte de moțiunea de cenzură și cu siguranță vor fi consultările în zilele următoare și vom discuta. De la moțiune până în momentul de față nu am discutat cu dânsul”, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă știe când vor avea loc consultările cu șeful statului, liderul liberal a spus că nu a primit încă o convocare oficială.

„Înțeleg că vor fi aceste consultări în zilele următoare”, a adăugat acesta.

Bolojan a comentat și decizia conducerii PNL de a merge în opoziție, susținând că PSD a provocat în mod iresponsabil actuala criză politică.

„Am avertizat de două ori Partidul Social-Democrat că ceea ce face în generarea unei moțiuni de cenzură este un act irresponsabil din punct de vedere politic”, a declarat liderul liberal.