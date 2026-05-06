De ce a eșuat puciul din PNL? Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis, fără să fie Iohannis

Nici nu se terminaseră bine de numărat, ieri, bilele moțiunii de cenzură, că în PNL a început a doua bătălie a zilei: cea pentru direcția partidului. Cătălin Predoiu a ieșit rapid cu o serie de declarații care au părut mai degrabă un semnal intern. Mesajul său a fost că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea, că partidul nu trebuie să ia o decizie „la cald” și, implicit, nu ar trebui să rămână captiv deciziei lui Ilie Bolojan de a rupe jocul cu PSD.

Apoi, pe rând, lideri considerați ca făcând parte din zona anti-Bolojan sau cel puțin din tabăra favorabilă continuării formulei de putere – Nicoleta Pauliuc, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și alții – au ieșit public înaintea ședinței PNL de la ora 17.00. Nu au fost declarații izolate, ci o încercare de a seta tonul înainte de reuniunea decisivă ce avea loc peste câteva ore. Mesajul era că partidul trebuie să fie „responsabil”, să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea și să nu se retragă din jocul guvernării.

Numai că planul s-a lovit de realitatea din partid. În ședință au existat voci critice, precum Petcu, Cozma și alții, dar Bolojan a înțeles perfect momentul. A acționat rapid și a cerut încă din deschiderea ședinței un vot de reconfirmare a deciziei PNL de a nu mai face alianță cu PSD. A fost, politic vorbind, mutarea care a tăiat elanul contestatarilor. Propunerea ca PNL să nu mai participe la guvernare alături de PSD a trecut cu 33 de voturi și 10 abțineri.

Din acel moment, puciul a rămas fără combustibil. Odată ce a devenit evident că Bolojan are încă sprijin consistent în conducerea PNL, orice tentativă de trădare a fost pusă în așteptare. Cei care pregătiseră terenul pentru o schimbare de linie au constatat că nu au suficientă masă critică. Iar în final, la votul privind trecerea în opoziție, partidul a livrat imaginea de unitate: 50 din cei 54 de lideri prezenți au votat pentru intrarea PNL în opoziție, potrivit surselor Mediafax.

Nicușor Dan a încercat să joace PNL ca Iohannis, fără să fie Iohannis

A doua explicație a eșecului ține de Cotroceni. Planul debarasării, măcar parțiale, de Bolojan și de decizia sa de a nu intra într-o nouă alianță cu PSD pare să fi avut și o binecuvântare prezidențială. HotNews a scris că Nicușor Dan a chemat la Cotroceni lideri PNL din teritoriu pentru a discuta viitorul partidului și pentru a vedea pe cine ar putea conta în cazul unei rupturi în PNL.

Problema lui Nicușor Dan este însă că a încercat să joace PNL ca Iohannis, fără să fie Iohannis. Diferența este majoră. Klaus Iohannis controla foarte bine partidul și avea capacitatea de a executa lideri liberali atunci când interesul său politic o cerea. Nicușor Dan nu are această pârghie. Nu vine din PNL, iar în primul său an de mandat nu și-a construit o rețea de putere suficient de solidă în interiorul partidului.

Klaus Iohannis avea în PNL nu doar influență simbolică, ci o capacitate reală de comandă. Exemplele au fost recunoscute chiar de lideri liberali. Nicolae Ciucă a povestit că, atunci când Iohannis i-a cerut să treacă în rezervă și să devină ministru al Apărării, solicitarea a fost „un fel de ordin” pe care nu-l putea refuza. Ludovic Orban a spus, la rândul său, că Iohannis i-a cerut personal să-i pună pe listele PNL pe Nicolae Ciucă și Cătălin Predoiu, iar ulterior a acuzat că șeful statului a „dictat” linia negocierilor cu PSD și a „impus conducerii PNL readucerea PSD la putere”.

Lipsă a influenței lui Nicușor Dan în PNL s-a văzut și în stenogramele ședinței PNL, unde Alina Gorghiu a invocat explicit rolul lui Nicușor Dan în formarea viitorului guvern. „Nu putem face abstracție de președintele țării, pentru că el decide, el face consultări etc. Dacă vine și vă spune: domnule Bolojan, vă propun guvern prooccidental, ce facem?”, a spus Gorghiu în ședință. Iar lideri din PNL au răspuns că decizia trebuie să fie luată de PNL și trasmisă președintelui nu invers, ca pe vremea lui Iohannis.

În acest moment, președintele nu are parghii în PNL să-l scoată pe Bolojan din joc. Predoiu, Thuma și Rares Bogdan nu au forța reală de a prelua partidul peste capul lui Bolojan. Iar ceilalți lideri favorabili rămânerii la guvernare nu au reușit să transforme nemulțumirea în majoritate internă. În plus mulți realiează că Bolojan și Ciucu sunt principalele locomotive electorale pentru viitoarele alegeri.

Un nou guvern, incert

Acum ecuația noului guvern rămâne complicată. Președintele a dat asigurări că un nou executiv va fi învestit într-un termen rezonabil, dar realitatea politică este că PNL tocmai a transmis că nu mai vrea PSD, iar Bolojan a supraviețuit primei tentative serioase de contestare internă. Puciul a fost amânat, nu neapărat abandonat. Dar, pentru moment, Bolojan a câștigat partida din partid.

„Bolojan n-a căzut cum trebuia. A căzut în sus”, spunea azi liberalul Gigel Știrbu, sugerând că încercarea de înlăturare a acestuia ar fi dus, paradoxal, la creșterea influenței sale în interiorul PNL.

Gigel Știrbu, ce face parte din tabara pro-Bolojan, susținea tot azi că Ilie Bolojan, eliberat de constrângerile funcției de premier, ar putea deveni mai vocal și mai activ politic. Acesta ar putea, potrivit liberalului, să coaguleze o tabără reformatoare alături de PNL și USR și să atace direct PSD pe teme precum deficitul, reformele blocate și companiile de stat.