Dragoș Pîslaru, despre absorbția integrală a granturilor PNRR: Este fezabil, avem un plan

Ministrul Dragoș Pîslaru a prezentat starea Planului Național de Redresare și Reziliență, spunând că cererea de plată nr. 3 a fost închisă, cererea de plată nr. 4 urmează să fie finalizată săptămâna viitoare, și cerere de plată, nr. 5 și 6 sunt în pregătire.

„Pe cererea de plată 3 era cea care venea suspendată din 2023. Am recuperat 350 de milioane de euro. Cererea de plată 4, pregătită în guvernul Bolojan, am primit un dat verde. Formalizarea este săptămâna viitoare. 2,62 de miliarde de euro grant, deci nerambursabil, care intră în România. Mai avem două cereri, 5 și 6. Pentru aceste două cereri vom avea o reașezare a lucrurilor în PNRR care să ia tot ce avem făcut deja sau aproape făcut pe investiții și să ne asigurăm că luăm toată suma din granturi”, spune Pîslaru.

Ministrul a subliniat că obiectivul principal este ca țara să nu mai piardă niciun euro din fondurile nerambursabile ale Planului.

„Asta este, de fapt, obiectivul. Clar, să nu pierzi niciun alt euro nerambursabil. Este fezabil, avem un plan, suntem în discuții cu Comisia. Săptămâna viitoare ar trebui să punem Comisiei o propunere pe masă. Lucrăm la asta, nu se schimbă nimic din toată agitația politică cu privire la lucru tehnic pe acest aspect”, spune ministrul.

Pe componenta reformelor, situația este mai dificilă, exemplificând prin jalonul companiilor de stat. „Jalonul se referă la listare sau restructurare a cel puțin 3 companii de stat din domeniul transportului și energiei. Așa cum știți foarte bine, doamna vicepremier, Oana Gheorghiu , a avut o analiză exhaustivă asupra tuturor opțiunilor pe care le avem la dispoziție. Nu a spus, trebuie să facem aia, aia și aia, ci a spus, asta este plaja de opțiuni pe care le avem la dispoziție. Există, în acest moment, cel puțin 3 opțiuni care se pot în continuare face chiar și în condițiile tensiunii legate de listare”, spune Pîslaru.

Declarațiile ministrului vin după ce PSD și AUR au demis Guvernul condus de Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură.