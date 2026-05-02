Prima pagină » Politic » Adrian Câciu, replică pentru Pîslaru, pe tema cererii 3 de plată: Incompetent obraznic. A pierdut miliarde din PNRR

Adrian Câciu, fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în guvernul Ciolacu, i-a răspuns sâmbătă lui Dragoș Pîslaru, acuzându-l de incompetență și că încearcă să își ascundă propriile eșecuri dând vina pe foștii guvernanți.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 mai 2026, 22:04, Politic

Adrian Câciu a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi responsabil pentru problemele legate de cererea de plată nr. 3 din PNRR, subliniind că nu mai ocupă o funcție ministerială de peste un an. Fostul ministru a precizat că la predarea mandatului, jalonul privind pensiile magistraților fusese deja îndeplinit. 

„Ciolacu nu mai este prim-ministru de fix un an! Din 5 mai 2025! Câciu nu mai e ministru la fonduri europene din 23 decembrie 2024. Câciu lăsase jalonul privind pensiile de serviciu îndeplinit, validat de Comisia Europeană. România urma să încaseze 231 milioane euro aferente jalonului 215”, se arată în mesajul publicat sâmbătă pe Facebook de Câciu. 

Fostul ministru l-a numit pe Pîslaru „obraznic” și „incompetent”, acuzându-l că a pierdut miliarde din fondurile europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Incompetentul obraznic de astăzi a reușit să piardă 65 milioane de euro din acest jalon! De fapt, Pîslaru a pierdut în jur de 7,4 miliarde euro din PNRR. Cu tupeu, ne spune că, de fapt, România a câștigat restul de bani. Păi banii aceia îi avea deja alocați! Și acum, după ce a pierdut bani din Cererea de Plata 3, ne spune ca „a recuperat” 350 milioane euro”, notează Câciu. 

„Pîslaru e nem-tudom, PSD e de vină. Marketingul eșecului! Sau cum să fii penibil și să mai și semnalizezi! După Câciu, la fonduri europene, a fost Boloș până în iunie 2025 și apoi Pîslaru, din iunie 2025 până în prezent. L-am avertizat public pe Pîslaru că pierde banii din Cererea de Plată 3. M-a făcut nepriceput!”, se mai arată în mesajul fostului ministru. 

În contextul moțiunii de cenzură, Câciu mai transmite: „De marți, Pîslaru e șomer! O ia și pe Oana Gheorghiu cu el! E mai bine așa! Au pierdut destui bani pentru România!”. 

