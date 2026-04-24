„O sumă istorică, fără precedent”. Alexandru Rogobete: 30 de miliarde de lei investiți în sănătate

„Este o sumă istorică, fără precedent, care va schimba înfățișarea sistemului de sănătate”, a declarat Rogobete. El a detaliat fiecare componentă finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Rogobete: Medicina de familie și ambulatoriile

În zona medicinei primare, 2.509 cabinete au fost dotate cu echipamente medicale. Investiția totală în această componentă a fost de 720 de milioane de lei. Echipamentele includ EKG-uri, spirometre, holtere și ecografe. Ele sunt destinate în principal screening-ului și diagnosticului primar.

La ambulatoriile de specialitate, au fost semnate 66 de contracte. Indicatorul minim cerut de Comisia Europeană era de 30. Ministerul l-a dublat. Dintre acestea, 48 de proiecte sunt complet finalizate, iar 18 sunt în curs de finalizare.

Maternități și infecții nozocomiale

35 de maternități au primit finanțare pentru reabilitarea și dotarea secțiilor de terapie intensivă neonatală. Investiția totală în această componentă a fost de aproximativ 400 de milioane de lei. 21 de proiecte sunt finalizate, iar 14 sunt în curs, cu un grad mediu de execuție de peste 85%.

În zona infecțiilor nozocomiale, 119 spitale au primit finanțare. Suma investită se ridică la aproape 2 miliarde de lei. Fondurile au mers către reabilitarea blocurilor operatorii, secțiilor de terapie intensivă și achiziția de echipamente de înaltă performanță. 77% dintre proiecte sunt deja implementate.

Digitalizare și surse de finanțare

O altă prioritate a mandatului a fost transformarea digitală a sistemului de sănătate. Rogobete a menționat că finanțările provin din mai multe surse: buget de stat, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, fonduri europene, mecanisme elvețiene și norvegiene.

Ce nu a apucat să termine Alexandru Rogobete: platforma care îți arată istoricul medical pe telefon

Digitalizarea sănătății a reprezentat una dintre prioritățile mandatului lui Alexandru Rogobete. Investițiile totale în această zonă se ridică la aproape 150 de milioane de euro, alocate pentru platforme administrative și registre ale profesioniștilor din sănătate.

Platforma CNAS: „Schimbă paradigma”

Cel mai important proiect este noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Finanțarea alocată este de 100 de milioane de euro. Faza tehnică – servere și infrastructură – a fost finalizată în decembrie. Faza a doua, care include realizarea și interconectarea tuturor modulelor, are un grad de execuție de 69%.

„Această platformă schimbă paradigma”, a declarat Rogobete. Noutatea esențială este că pacientul va interacționa direct cu sistemul. Fiecare asigurat va putea să își vadă istoricul medical, vizitele la medicul de familie, rețetele electronice și concediile medicale.

Registrul Profesioniștilor în Sănătate

Un alt proiect pe care ministrul demisionar l-a evidențiat este Registrul Profesioniștilor în Sănătate. Acesta va oferi Ministerului Sănătății o imagine în timp real asupra resurselor umane din sistem. Numărul medicilor pe specialitate și grupă de vârstă va putea fi urmărit permanent.

„Doar așa vom putea anticipa, de exemplu, câți cardiologi se vor pensiona în cinci ani”, a explicat Rogobete. El a subliniat că alocarea locurilor la rezidențiat nu mai poate fi făcută doar la sugestia universităților de medicină.

Instituții medicale digitalizate

Indicatorul PNRR prevedea digitalizarea a minim 60 de instituții medicale publice.

Ministerul a semnat contracte cu 95 de instituții, incluzând toate direcțiile de sănătate publică și serviciile de ambulanță. 30 de proiecte sunt finalizate, iar 65 au un grad de execuție de peste 75%. Termenul limită pentru finalizarea tuturor este august 2026.