Prima pagină » Politic » Rogobete, la Congresul ATI din Sinaia: Politicile publice serioase nu pot fi făcute din birou, ci realizate cu profesioniștiii care trăiesc sistemul zi de zi

Rogobete, la Congresul ATI din Sinaia: Politicile publice serioase nu pot fi făcute din birou, ci realizate cu profesioniștiii care trăiesc sistemul zi de zi

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la deschiderea celui de-al 52-lea Congres Național al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, desfășurat la Sinaia. El a subliniat că reformele reale din sistemul medical trebuie construite împreună cu profesioniștii din spitale și nu „din birou” sau „din orgolii administrative”.
Rogobete, la Congresul ATI din Sinaia: Politicile publice serioase nu pot fi făcute din birou, ci realizate cu profesioniștiii care trăiesc sistemul zi de zi
Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Diana Nunuț
14 mai 2026, 16:08, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi, la Sinaia, la deschiderea celui de-al 52-lea Congres Național al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru a punctat faptul că prezența sa la eveniment „nu a fost doar o participare instituțională”, ci și „o reîntâlnire cu oameni alături de care am învățat ce înseamnă responsabilitatea reală, munca dusă până la limită și puterea unei echipe unite în jurul unui singur obiectiv: salvarea de vieți”.

În discursul său în cadrul evenimentului, Rogobete a vorbit, printre altele, și despre semnificația tradiției în sistemul medical, susținând că aceasta nu trebuie asociată cu „stagnarea” sau „rezistența la schimbare”, ci cu „experiență acumulată, disciplină, caracter și capacitatea de a construi ceva mai bun pentru generațiile următoare”.

Acesta a subliniat că experiența acumulată în ATI, înainte de a renunța la medicină pentru administrație și politică, l-a ajutat să înțeleagă „presiunea uriașă din spatele fiecărei decizii medicale”.

„Le-am spus colegilor mei că eu nu am făcut ATI o viață întreagă. Am lucrat în ATI doar doi ani și jumătate. Apoi am ales să renunț la medicină și să merg spre administrația centrală și politică, pentru că am simțit că acolo pot construi mai mult și că aceea este zona care mi se potrivește cel mai bine. Dar acei ani petrecuți în ATI au fost suficienți cât să înțeleg presiunea uriașă din spatele fiecărei decizii medicale, responsabilitatea față de pacient și importanța unei echipe unite”, a afirmat Rogobete.

În postarea sa de pe Facebook, fostul ministru al Sănătații a mai punctat faptul că „politicile publice serioase nu pot fi făcute din birou și nici din orgolii administrative. Ele trebuie construite împreună cu profesioniștiii care trăiesc sistemul zi de zi. Normele bune și schimbările reale apar atunci când există încredere între cei care decid și cei care muncesc efectiv în spitale”.

În final, Alexandru Rogobete a apreciat că evoluția sistemului sanitar românesc din ultimii 10 ani se datorează în mare măsură personalului medical „care a ales să nu renunțe” și care „a investit pasiune, experiență și încredere în ceea ce fac”.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
USR îl faultează, tardiv, pe Ilie Bolojan. RA-APPS, obligată să publice lista imobilelor din dotare cât și numele celor care le dețin. Gândul a dezvăluit ilegalitatea comisă de premier
Gandul
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Dumitru Prunariu, interviu integral la 55 de întrebări – powered by Libertatea: „Era Ceaușescu pe prima jumătate de pagină din Scânteia și eu undeva mai jos, mic”
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor