Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară că Mircea Lucescu este internat în stare critică la ATI, după ce starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore.
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Răzvan Lucescu a venit în țară după ce starea tatălui său s-a agravat: „E o situație grea, complicată”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Alexandru Rogobete, despre relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru: „Îi apreciez pe amândoi mult”
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Cetățeanul turc, prins cu 30 de kilograme de cocaină a fost arestat preventiv
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Diana Lupescu povestește cum era Amza Pellea ca profesor: „Era foarte cald, foarte apropiat de noi”
Diana Lupescu dezvăluie de ce nu juca alături de Mircea Diaconu: „Era interzis”
Diana Lupescu dezvăluie de ce nu juca alături de Mircea Diaconu: „Era interzis”
Iulian Moşneagu
05 apr. 2026, 20:24, Social

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

„Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a adăugat Rogobete.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență București anunțase că starea lui Mircea Lucescu s-a agravat în cursul nopții.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor