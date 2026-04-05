Rogobete, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: Este în stare critică la ATI

„Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

„Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a adăugat Rogobete.

Duminică dimineață, Spitalul Universitar de Urgență București anunțase că starea lui Mircea Lucescu s-a agravat în cursul nopții.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, a transmis Spitalul Universitar de Urgență București.