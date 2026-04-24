Rogobete: Există spitale care pot crea zilnic câte un breaking news

„Există astăzi spitale care au de toate, care arată bine, care n-au problemele clasice pe care le vedem zi de zi la știrile de la ora 5, și există spitale care pot crea în fiecare zi câte un breaking news. De ce? Pentru că managementul este incompetent”, a afirmat Rogobete.

Acesta a subliniat că funcțiile de conducere în spitale implică responsabilitate majoră și nu pot fi tratate superficial. „A fi manager de spital sau șef de secție nu este un dar de la Dumnezeu. Este o mare responsabilitate”, a spus el, atrăgând atenția că „sunt mulți” care nu au „competență și nici viziune”.

În acest context, Ministerul Sănătății a derulat programe de formare pentru personalul din sistem, peste 9.300 de cadre medicale finalizând cursuri de management și administrație sanitară, realizate cu fonduri din PNRR, în parteneriat cu Institutul Național de Management în Sănătate.

Rogobete a precizat că reforma sistemului nu se poate face rapid, inclusiv în ceea ce privește schimbarea managerilor. „Schimbarea managementului incompetent (…) nu se face peste noapte”, a spus el.