Prima pagină » Social » „Nu a fost o relație de iubire”. Rogobete despre relația cu Bolojan

„Nu a fost o relație de iubire”. Rogobete despre relația cu Bolojan

Ministrul demisionar Alexandru Rogobete spune că relația cu premierul s-a deteriorat după ce i s-a cerut să taie 10% din salariile medicilor. „Nu a fost o relație de iubire".
„Nu a fost o relație de iubire
Andreea Tobias
24 apr. 2026, 13:21, Social

„Nu am avut o relație de iubire cu premierul”, a spus Alexandru Rogobete, vineri, într-o conferință de presă. „Am avut o relație profesională”.

Ministrul demisionar al sănătății a dezvăluit că ruptura a venit după ce i s-a cerut să taie 10% din salariile personalului medical, cerere pe care a refuzat-o public și vehement.

Rogobete a descris o relație profesională care a început bine, dar s-a stricat rapid. Momentul de cotitură a fost cererea de a reduce cu 10% veniturile personalului medical.

„Tăiere contabilă și fără sens”

Sistemul de sănătate din România are un deficit de aproape 40.000 de angajați. Medicii sunt plătiți pe gărzi la nivelul anului 2016. O reducere salarială ar fi creat, în opinia sa, un haos fără precedent.

„Mi s-a recomandat că dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor, măcar să dăm afară 10% ca să ne închidem pe cifră”, a spus Rogobete. El a respins ambele variante.

Mandatul pus pe masă

„Dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate, este pentru că doi oameni și-au pus mandatul pe masă în momentul respectiv”, a declarat ministrul demisionar.

Rogobete a subliniat că acolo a fost momentul în care relația politică a încetat să mai funcționeze.

