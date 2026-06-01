Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului Masoud Pezeshkian și-ar fi prezentat demisia

Președintele Iranului Masoud Pezeshkian și-ar fi prezentat demisia

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a înaintat o scrisoare oficială de demisie Biroului Liderului Suprem, a declarat pentru Iran International o sursă familiarizată cu situația.
Președintele Iranului Masoud Pezeshkian și-ar fi prezentat demisia
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 07:18, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În scrisoarea trimisă duminică, Pezeshkian a subliniat că președintele și guvernul au fost efectiv excluși din procesele decizionale majore și vitale din țară. El a afirmat că vidul creat de această situație a permis facțiunilor radicale din cadrul IRGC să preia controlul asupra afacerilor, a spus sursa.

Pezeshkian a adăugat că, în aceste circumstanțe, nu este în măsură să conducă guvernul și să își îndeplinească responsabilitățile legale. Din acest motiv, a solicitat demisia imediată.

Nu este încă clar dacă Mojtaba Khamenei va accepta demisia președintelui. Totuși, conținutul scrisorii indică o ruptură profundă și fără precedent la cele mai înalte niveluri ale puterii.

Aceasta survine după luni de tensiuni între guvern și instituțiile militare și de securitate ale Republicii Islamice.

Iran International a raportat anterior că IRGC a restricționat treptat multe dintre puterile prezidențiale. De asemenea, organizația a preluat efectiv controlul asupra unor părți-cheie ale guvernului.

Potrivit unor surse bine informate, situația a lăsat administrația lui Pezeshkian blocată într-un impas politic și executiv. Acest lucru a împiedicat progresul negocierilor diplomatice, precum și finalizarea și implementarea schimbărilor dorite în structura cabinetului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | O apropiată a lui Adrian Năstase, propunerea PSD pentru șefia Institutului Cultural Român
G4Media
Madalena, mesaj emoționant pentru cel mai faultat jucător din PSG - Arsenal: „A trebuit s-o facem din nou”
GSP.ro
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
Gandul
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Copil torturat de asistentul maternal, angajat DGASPC Ilfov, despăgubit după 10 ani. Suma de 240.000 de euro a fost plătită abia după sechestrul pus pe bunurile instituției
Libertatea
Afecțiunea care afectează sute de mii de oameni și poate duce la amputare dacă este ignorată. Semnele la care medicii spun să fii atent
CSID
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia