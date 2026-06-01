Mitropolitul Basarabiei demisionează după trei decenii la conducerea Bisericii

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, citate de Reuters, mitropolitul Petru, în vârstă de 79 de ani, a decis să se retragă invocând „vârsta, starea de sănătate și necesitatea de a lua decizii în interesul Bisericii”.

Un sinod al Bisericii Ortodoxe Române urmează să se reunească miercuri și joi pentru desemnarea unui succesor. Până atunci, atribuțiile mitropolitului vor fi exercitate de ÎPS Teofan, numit interimar de Patriarhul Daniel.

Între București și Moscova

ÎPS Petru conduce Mitropolia Basarabiei din 1995. Instituția, aflată sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române, coexistă în Republica Moldova cu Mitropolia Moldovei, structură subordonată Patriarhiei Moscovei.

Rivalitatea dintre cele două mitropolii a căpătat o dimensiune tot mai pronunțată după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. În ultimii ani, sute de clerici au părăsit Mitropolia Moldovei pentru a se alătura Mitropoliei Basarabiei.

În perioada sovietică, Biserica din Moldova s-a aflat exclusiv sub autoritatea Patriarhiei Moscovei. După independența Republicii Moldova, în 1991, Mitropolia Basarabiei a fost reactivată, iar ÎPS Petru a preluat conducerea acesteia în 1995.

Două biserici, două orientări

Peste 95% dintre locuitorii Republicii Moldova sunt creștini ortodocși, iar credincioșii sunt împărțiți între cele două jurisdicții bisericești, care reflectă și orientări geopolitice diferite din societatea moldovenească.

În spațiul public au circulat informații care asociază retragerea lui ÎPS Petru cu apariția unor imagini compromițătoare, însă o astfel de legătură nu a fost confirmată oficial.