„Îmi spun că am luat-o razna”: o studentă din Viena urmează 14 facultăți în același timp și lucrează part time

Carolyn, o studentă de 32 de ani din Viena, urmează simultan 14 programe universitare. În paralel, lucrează și spune că își organizează strict timpul pentru a face față programului încărcat.
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 08:16, Știri externe
Carolyn este înscrisă la 14 programe de studii la Universitatea din Viena, acoperind domenii precum științe politice, sociologie, astronomie, filosofie, economie și drept, potrivit Heute.

Ea spune că obiectivul ei este să devină „Interdisciplinary Scientist”, pentru care are nevoie de o înțelegere amplă a mai multor domenii și de capacitatea de a le conecta.

„Vreau să devin Interdisciplinary Scientist, așa că trebuie să înțeleg cât mai multe domenii și să le pot lega între ele”, afirmă ea.

Ziua ei începe de obicei la ora 8 dimineața și se termină frecvent între orele 18 și 20, în funcție de orarul cursurilor.

Carolyn spune că organizarea timpului este esențială și că gestionarea a 14 programe simultan este o provocare permanentă.

„Este nevoie de un time-management foarte bun, iar orarul este o provocare”, spune studenta.

Multe cursuri sunt înregistrate, ceea ce îi permite să le urmărească ulterior atunci când nu poate participa în timp real.

Viață personală și munca

În ciuda volumului mare de muncă, Carolyn spune că își păstrează și viața personală și își vede prietenii.

Întâlnirile au loc de obicei seara târziu sau în weekend, în funcție de programul ei încărcat. „Am, desigur, o viață privată. Mă întâlnesc cu prietenii de obicei foarte târziu seara sau în weekend”, afirmă ea.

Pe lângă studii, lucrează ca asistent universitar și are și joburi pentru studenți pentru venituri suplimentare.

Familia și partenerul o sprijină constant în parcursul său academic intens.

„Prietenii mei spun că am luat-o razna, dar mie îmi face plăcere. Și, în final, se bucură și ei pentru mine”, adaugă Carolyn.

Temeri legate de viitor

Carolyn este îngrijorată de posibilele reduceri de finanțare din universitățile austriece și de impactul asupra studiilor sale.

Ea spune că eventualele taxe de studiu i-ar putea schimba complet planurile academice și ar putea-o obliga să renunțe la unele programe.

„Acum trebuie să văd ce vor decide politicienii”, afirmă ea, referindu-se la incertitudinile privind finanțarea.

Se teme și de reducerea calității educației din cauza scăderii bugetelor și a numărului de cadre didactice.

„Mă simt nesigură și mă întreb: cum va arăta viitorul?”, spune studenta.

În ciuda incertitudinilor, Carolyn spune că nu intenționează să renunțe și că rămâne motivată să își continue toate studiile.

