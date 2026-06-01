Au economisit ani întregi pentru nuntă. Un singur mesaj le-a distrus toate planurile

Organizatoarea responsabilă de nuntă a anunțat că intră în insolvență.

Kayleigh Billington și logodnicul ei, Phil Golding, din Marea Britanie, urmau să se căsătorească pe 6 iunie, în Tenerife, în prezența a aproximativ 40 de invitați. Cei doi colaborau din 2023 cu o organizatoare locală de evenimente. Îi plătiseră în total 14.700 de lire sterline pentru locație, catering, muzică și alte servicii necesare nunții, conform Mirror.

Totul s-a schimbat însă pe 22 mai, când Kayleigh a primit un mesaj neașteptat de la reprezentanții hotelului unde urma să aibă loc evenimentul.

La scurt timp, femeia a primit și un e-mail prin care era informată că firma organizatoarei va depune cerere de insolvență și nu va mai putea furniza serviciile contractate.

„Mi s-a oprit inima”, a povestit viitoarea mireasă pentru presa britanică

Potrivit acesteia, după ce a contactat furnizorii implicați în organizarea nunții, a aflat că majoritatea nu primise niciun avans din sumele plătite de cuplu. Singura plată confirmată a fost un avans de aproximativ 1.000 de euro pentru locație.

În ciuda șocului, cei doi au decis să nu renunțe la nuntă.

Cu ajutorul hotelului și al mai multor furnizori locali, au reușit să reorganizeze evenimentul. Au fost nevoiți însă să suporte costuri suplimentare de aproximativ 8.000 de euro.

„Nu vom lăsa ce s-a întâmplat să ne distrugă ziua nunții”, a declarat Kayleigh

Între timp, cuplul a lansat și o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute.

Mai multe cupluri din Marea Britanie și Irlanda susțin că se află într-o situație similară, după ce au apelat la aceeași organizatoare de nunți.

Cazul urmează să fie reclamat autorităților locale din Tenerife, în timp ce viitorii miri încearcă să salveze ceea ce trebuia să fie una dintre cele mai importante zile din viața lor.